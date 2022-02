Apricena, Potenza: “Rivoluzione continua, oltre 10milioni di lavori”

Statoquotidiano.it, Apricena (Fg), 10 febbraio 2022 – “Carissimi, in aggiunta ai lavori in corso, nelle prossime settimane partiranno più di 20 cantieri pubblici nella nostra città, per oltre 10 milioni di euro, la maggior parte ottenuti candidando progetti a bandi nazionali/regionali.

Riqualificazione facciata Castello Baronale (Fondi GAL), Marciapiedi in città (Fondi Comunali), Pulizia Canali (Contributo Regionale), Primo lotto Cimitero 500 loculi, forestazione (Contributo Regionale), piste ciclabili in città (contributo regionale), strade rurali (4 progetti, contributo ministero), strade rurali (4 progetti, contributo regionale), campetto in zona Sacra Famiglia (contributo regionale), asfalto, 60.000 mq di strade in città (contributo regionale), asfalto, 50.000 mq di strade urbane (a carico di Enel), asfalto, strade urbane 800 mq (a carico di Acquedotto Pugliese), manutenzione straordinaria parte vecchia cimitero (contributo statale), parco gioco per disabili (contributo statale), illuminazione in via Galassi (contributo statale)”.

Inizia così la nota diffusa dal Sindaco di Apricena, Antonio Potenza. Grande soddisfazione da parte del Primo Cittadino per l’importante risultato raggiunto.

“Nel secondo semestre del 2022 partiranno lavori nelle scuole, palestre, villa comunale, stadio e tanto altro, per ulteriori 15 milioni di euro. Continuiamo a parlare solo con le opere e i fatti concreti. Stiamo inoltre candidando ogni giorno progetti al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), dobbiamo cogliere tutte le opportunità di sviluppo per continuare a migliorare la nostra città”, conclude l’Ing. Antonio Potenza.

