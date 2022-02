Consulta Provinciale degli Studenti, eletti i rappresentanti biennio 2021/22 e 2022/23

Foggia, 10 febbraio 2022 – Il 24 gennaio si è svolta in modalità mista, presso l’Istituto Dante Alighieri di Foggia, la seconda Assemblea Plenaria della Consulta Provinciale degli Studenti della Provincia di Foggia per eleggere i componenti dell’Organo di Garanzia, le Commissioni permanenti e Il responsabile dell’Ufficio Stampa.

La Consulta Provinciale degli Studenti è l’organo di rappresentanza degli studenti e delle studentesse della Provincia di Foggia, istituita con DPR 567/96, è un organismo istituzionale di rappresentanza degli studenti della scuola secondaria di secondo grado ed è formata da due rappresentanti eletti di ciascun Istituto di istruzione secondaria superiore della provincia. Tra gli obiettivi di quest’organo troviamo la sensibilizzazione e il confronto su temi scolastici e territoriali, la creazione di attività e momenti formativi culturali e di analisi sul territorio in tutte le sue sfaccettature.

“Sono molto soddisfatto per la buona riuscita delle due assemblee svolte il 15 novembre in presenza e il 24 gennaio in modalità mista, i ragazzi hanno tanto lavoro da fare per rappresentare al meglio gli studenti della provincia e per dare continuità e sostanza al lavoro di questo importantissimo spazio consultivo. Il lavoro da fare è tanto, sia sotto il punto di vista della conoscenza della CPS da parte degli studenti, sia nella produzione di iniziative che coinvolgano quanti più studenti possibili, perchè non solo i rappresentanti eletti si sentano coinvolti in un lavoro che riguarda tutta la comunità studentesca della Provincia” afferma il Coordinatore Provinciale della CPS dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Foggia, prof. Michelantonio Dionisio

“Ora inizia un importante momento di confronto interno nelle 4 commissioni tematiche, nelle quali si affronteranno temi che vanno da iniziative culturali a quelle della partecipazione attiva e della legalità, con tanti momenti che riguardano anche edilizia scolastica, diritto allo studio, ambiente e lavoro. Tanti sono quindi le aree di lavoro della consulta che puntano a un miglioramento complessivo del nostro territorio che parta proprio da chi in futuro dovrà lavorare, vivere e studiare nello stesso.” continua il Prof.Dionisio

“Ci tengo in conclusione a ringraziare la Dirigente Scolastica dell’istituto “Dante Alighieri” di Foggia, la dott.ssa Marialba Pugliese, i Dirigenti Scolastici degli Istituti di appartenenza delle studentesse e degli studenti per la continua collaborazione e la dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo, Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Foggia per la sensibilità e la vicinanza dimostrata verso le studentesse e gli studenti della CPS di Foggia.” conclude il professore.

L’organigramma della CPS Foggia

Presidente: Luigi Michele Del Principe – Istituto d’Istruzione Superiore “Federico II” Apricena

Vice Presidente: Giovanni Manella – Convitto Nazionale “Ruggiero Bonghi” Lucera

Segretario: Jacopo Lo Russo – Liceo scientifico statale “A. Volta” Foggia

componenti della Giunta

Lo Russo Jacopo – Liceo scientifico statale “A. Volta” Foggia

Orillo Mariano Antonio – Istituto Tecnico “Giannone – Masi” Foggia

Morganella Christian – Liceo scientifico statale “A. Volta” di Foggia

Gaeta Giorgia – Istituto Tecnico “Giannone – Masi” Foggia

Saracino Francesco – Istituto Superiore “Gian Tommaso Giordani” Monte Sant’Angelo

Monopoli Daniele – Liceo Scientifico “A. Einstein” Cerignola

Piccialli Maria Pia – Istituto Istruzione Superiore “Adriano Olivetti” Orta Nova

Martino Giulia – Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Pietro Giannone” San Marco in Lamis

Del Principe Luigi Michele – Istituto d’Istruzione Superiore “Federico II” Apricena

Componenti dell’Organo di Garanzia

Bianco Daniele Dmitri – Liceo “Bonghi – Rosmini” Lucera

Mancini Francesco – Liceo “Bonghi – Rosmini” Lucera

Colotti Arianna – Istituto Omicomprensivo dei “Monti Dauni” Bovino

Commissioni Permanenti

Commissione 1 – Affari generali, bilancio, ultimi provvedimenti e regolamento

Presidente Tavaglione Domenico – Omnicomprensivo “Libetta” Peschici

Vice Presidente: Bianco Daniele Dmitri – Liceo “Bonghi – Rosmini” Lucera

segretario: De Vito Lavinia – I.S.I.S.S. “Fiani – Leccisotti” Torremaggiore

Commissione 2 – Cultura, comunicazione, partecipazione attiva, legalità, sport e tempo libero

Presidente: Colotti Arianna – Istituto Omicomprensivo dei “Monti Dauni” Bovino

Vice presidente: Crosa Andres – I.I.S.S. “De Rogatis – Fioritto” San Nicandro G.co

Segretario: Diomede Paolo Pio – I.I.S. “Einaudi – Grieco” Foggia

Commissione 3 – Diritto allo studio, orientamento, lavoro, formazione e politiche comunitarie

Presidente: Lo Russo Jacopo – Liceo scientifico statale “A. Volta” di Foggia

vicepresidente: Nardella Davide – Istituto Tecnico “Luigi Di Maggio” San Giovanni Rotondo

Segretario: Mennelli Simone – I.T.E.S. “A. Fraccacreta” San Severo

Commissione 4 – Edilizia scolastica, pari opportunità ed ambiente

Presidente: Russo Nicola – Istituto Tecnico “Luigi Di Maggio” San Giovanni Rotondo

Vice presidente: Manella Giovanni – Convitto Nazionale “Ruggiero Bonghi” Lucera

Segretario: Daniele Monopoli – Liceo Scientifico “A. Einstein” Cerignola

Responsabile dell’Ufficio Stampa – Villani Iris – Istituto d’Istruzione Superiore “Federico II” Apricena