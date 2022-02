Il comune di Vieste sgombera due invalidi, uno dei quali donatore di rene

STATO QUOTIDIANO – VIESTE 10/02/2022 – Due coniugi, entrambi invalidi, sono oggetto di sgombero dalla casa a residenza popolare di proprietà del comune di Vieste in quanto hanno superato di pochissimo il limite di reddito.

Il legale dei due coniugi Maddalena Minuti: “A tutti gli altri inquilini hanno richiesto l’ISEE, mentre a questi signori hanno chiesto il reddito – continua l’Avvocato – I miei assistiti hanno avuto una prima ordinanza di rilascio nell’aprile 2021 e abbiamo inoltrato ricorso al tar, purtroppo è andata male. Il comune richiede il pagamento a ritroso di canoni maggiorati e dopo la contestazione da parte mia, su suggerimento scellerato del predetto amico (contro il mio parere) venivano richiesti i danni al comune per aver anticipato le spese del ripristino dell’appartamento per una perdita d’acqua e la collocazione dell’impianto di riscaldamento, di cui l’appartamento ne era privo. Il comune ha anticipato il rilascio al 15 febbraio 2022, sempre con ordinanza. Il comune di vieste non vuole sentire ragione e il giorno 15.2.2022 eseguirà l‘ordinanza di rilascio mandando per strada queste due povere persone. nell‘immobile vive anche una minore di 3 anni, loro nipote.”