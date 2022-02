Luc Montagnier è morto, la conferma dalla Francia

StatoQuotidiano, 10 febbraio 2022 – Il professor Luc Montagnier, premio Nobel per la medicina per i suoi studi sull’Aids, e divenuto negli ultimi tempi figura di riferimento per i no vax, è morto. Aveva 89 anni.

Dopo le prime notizie circolate ieri, non ancora attendibili, poche ore fa è arrivata la conferma dal quotidiano Liberation che ha attestato il decesso attraverso il certificato di morte depositato presso il municipio di Neuilly, in Francia.

Poco fa la notizia è stata confermata anche dalle maggiori testate francesi, tra cui Le Figaro.

Sacré pour sa découverte du virus du Sida en 1983, le virologue s’était mis à dos la communauté scientifique après de multiples déclarations polémiques notamment sur les vaccins.

Prix Nobel de médecine et figure des anti-vaccins, le professeur Luc Montagnier est mort le 8 février à 89 ans à l’hôpital américain de Neuilly. Cette information, publiée par le site France Soir, a été confirmée auprès du Figaro par quatre sources dont trois de ses proches collaborateurs comprenant les docteurs Béatrice Milbert et Gérard Guillaume. «Il est mort entouré de ses enfants», rapporte notamment ce dernier.