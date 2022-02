Manfredonia, Facciorusso eletta Presidente Commissione Welfare e Politiche di genere

Manfredonia (Foggia), 10/02/2022 – “Un regalo di compleanno con un giorno di anticipo: oggi ufficialmente eletta Presidente della Commissione Welfare e Politiche di genere.

Sono felicissima e onorata di questo incarico che il Sindaco ha deciso di affidarmi! Mi impegnerò con costanza, passione ed entusiasmo in questo ruolo che mi permetterà di esprime al meglio le mie competenze professionali! Ringrazio infinitamente chi ha creduto e continua a credere in me. Sempre al servizio della nostra amata Manfredonia”.