Modellismo ferroviario: Roberto Guidone mostra la sua passione

Manfredonia, 10/02/2022 – Un viaggio sui binari dei ricordi, perseveranza e passione. Tutto questo anima Roberto Guidone, 58 anni, operaio, che da più di 40 anni porta avanti l’hobby del modellismo ferroviario, ricreando quelle rotaie, quei treni che ha conosciuto durante la sua infanzia in Umbria. Roberto ci ha gentilmente concesso di ammirare la sua collezione e di rivolgergli qualche domanda.

Come nasce la passione per il modellismo ferroviario?

Questa passione nasce grazie a mio padre, che a 14 anni mi regalò il trenino della Lima. Infatti a lui e a mia madre ho dedicato rispettivamente un bivio, il Bivio Sant’Angelo e la stazione di Tina Porta Nuova. Da lì in poi è stata una malattia piacevole che porto ancora adesso a 58 anni, cercando in mercatini, forum, gruppi sui social qualche pezzo per migliorare la collezione e affinare il plastico. Fortunatamente, tra appassionati, c’è molto mercato dell’usato, abbattendo molto i prezzi.

Quanto è grande il tuo plastico ferroviario e quanti pezzi possiedi?

Beh sono tre, quasi 4 livelli di plastico che corrono a spirale intorno la parete di un box auto di 20 metri quadrati. Parliamo di decine di metri. Infatti, per sistemare l’auto ho creato dei moduli removibili per permettere, in caso di necessità, di poterci mettere anche l’auto, in caso di necessità. Per quanto riguarda i modellini, ho collezionato 50 locomotive, altrettante carrozze e un centinaio di carri merci riproducenti treni italiani, francesi, austriaci e svizzeri che, nel tempo, hanno attraversato tutta la nazione. Una delle locomotive più costose che ho comprato, che poi ho venduto, era la riproduzione della FS ETR .500, il primo Freccia, che mi è costato centinaia di euro. Credo di avere la più grande collezione di modellini a Manfredonia, anche se potrei battermela con un mio caro amico. Tutto questo lavoro è iniziato nel 2004, quando ho preso il box auto, completamente da solo. Alcuni dei dettagli del plastico, per abbassare i costi, li ho costruiti partendo da pezzi di scarto. Ricordo che un signore di Cesena, conosciuto su un gruppo social di modellismo ferroviario, che era venuto in vacanza qui nel Mezzogiorno, fece una deviazione per Manfredonia per ammirare la mia collezione. È gratificante vedere gente apprezza il tuo hobby.

Quando si pensa al modellismo, oltre alla bellezza vengono però alla mente anche i costi, no?

Beh sì, il modellismo ferroviario, quello fatto bene, è piuttosto costoso. Come ogni bel viaggio, ovviamente anche la partenza è importante. Aziende leader nel settore, come la Hornby, azienda inglese che possiede Lima e Rivarossi, Acme o Märklin fanno degli starter set apposta per i principianti, in varie misure, con locomotive, carrozze, carri merci, un percorso ovale e un trasformatore. Per i neofiti sono perfetti e hanno un prezzo di partenza di 100/150 euro. Poi, se la passione rimane, i prezzi iniziano ad alzarsi in base al modello di treno riprodotto, alla scala, alla marca. Ci sono aziende specializzate che riproducono fedelmente, oltre ai dettagli, anche il sonoro, il rumore del motore, delle rotaie. Ovviamente, per un plastico si prevede anche la realizzazione della stazione dei treni, che ha un costo a parte.

Come controlla tutti questi treni su un plastico così grande?

Tramite un pannello di controllo che ho costruito io, con componenti comprati singolarmente in negozi di componentistica elettronica. Il fatto di essere elettricista mi ha anche aiutato. Da qui, oltre a regolare la velocità dei convogli, controllo gli scambi e le luci dei semafori. Uno dei piaceri di questo hobby è riprodurre fedelmente il percorso di un treno. Tra l’altro, pur molto rudimentale, non si allontana di tanto dalle consolle di controllo presenti nelle stazioni. Si possono trovare pannelli digitali in commercio, ma io sono un nostalgico del fai da te e dell’analogico.

Ci sono modelli, rari o meno, a cui è affezionato?

Avendoli comprati, sono affezionato a tutti i modellini che ho. Mi piacciono particolarmente quei modelli di macchine degli anni ’60 e ’70 che, quando ero più piccolo, si trovavano nelle stazioni italiane. All’epoca vivevo a Foligno e mio padre mi portava a vedere i treni. Ho un modello, che adoro ed è estremamente raro, un modellino in scala H0 in versione elettronica dell’ E.444.005 delle Ferrovie dello Stato, la prima locomotiva con azionamento elettronico meglio conosciuta come Tartaruga Elettronica, per via di una tartaruga che morde un diodo stampati sulla livrea del treno. Poi ho una predilezione per i treni merci, gli E.626, che passavano a Foligno quando ero più piccolo.

È un tipo di modellismo che può attrarre i ragazzi?

Ai giovani piace molto il modellismo, ma più che altro quello che riguarda il modellismo statico, come gli aerei o i diorami della II Guerra Mondiale. Il modellismo ferroviario invece, essendo dinamico, quindi più costoso, ed avendo bisogno di uno spazio maggiore, è più comune negli adulti. Inoltre, in Italia, ha una maggiore diffusione da Roma in su. Ci sono molte mostre che fanno a Verona e l’Expo di Novegro, nella zona dell’aeroporto di Linate. A Roma è nata da poco un’azienda che produce accessori in resina molto fedeli agli originali. La vera patria del modellismo ferroviario è la Germania, dove ci molte aziende valide e ci sono molti cultori della materia, ma anche l’Italia è una realtà molto forte.

Un consiglio per chi vuole iniziare questo hobby?

Il consiglio che darei a chi vuole iniziare è di non partire in quarta. Come ho detto prima, questo tipo di modellismo richiede tempi e costi non indifferenti. La prima cosa che bisogna avere è la pazienza, e questa non ha un prezzo. Bisogna soprattutto informarsi con chi ha già esperienza. Esistono forum, chat e gruppi Facebook con gente che da anni porta avanti questo hobby. Capire anche quale tipo di scala utilizzare, in base allo spazio a disposizione: ci sono la scala Z, la N, la TT, la H0 che utilizzo io, e scale più grandi che necessitano di spazi aperti. È facile farsi prendere la mano, comprare materiale per cifre a tre zeri e non sapere come assemblare, rischiando di perdere anche quella passione che aveva animato l’inizio. E infine consiglio di farsi trascinare dalla fantasia, perché quando viaggi con l’immaginazione tutto è possibile.

A cura di Piercosimo Zino