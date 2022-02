Monumenti al buio, la protesta dei Comuni contro il caro energia

Statoquotidiano.it, 10 febbraio 2022. Il presidente Anci Puglia Domenico Vitto, raccogliendo l’appello del presidente Anci nazionale Antonio Decaro invita tutti i sindaci pugliesi a spegnere simbolicamente l’illuminazione di un edificio rappresentativo o di un luogo significativo per la propria comunità il prossimo Giovedì 10 febbraio alle ore 20, per 30 minuti. L’iniziativa dell’Anci esprime la protesta simbolica dei Comuni Italiani contro il rincaro dei costi energetici, che avrà pesanti ripercussioni su famiglie e imprese, già duramente provate dalla pandemia, ma anche sui bilanci degli enti locali, mettendo a rischio l’erogazione di servizi alle comunità. La questione va immediatamente affrontata e risolta dal Governo.

“Il nostro Comune aderisce alla protesta simbolica contro i rincari dei costi energetici- scrive il sindaco di S. Marco in Lamis Michele Merla su facebook– che avranno forti ripercussioni economiche su famiglie e imprese, già duramente provate dalla pandemia. Notevoli saranno anche gli effetti sui bilanci degli enti locali con rischio per l’erogazione dei servizi pubblici essenziali”.

La protesta, organizzata dall’ANCI, prevede, nel caso di S. Marco, lo spegnimento dell’illuminazione pubblica per in Corso Matteotti, “sede principale delle attività commerciali della nostra città, ed in Piazza Madonna delle Grazie, il nostro centro cittadino”, conclude Merla.