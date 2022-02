Oasi Lago Salso, vittoria degli ambientalisti contro altri ambientalisti

Manfredonia (Foggia), 10/02/2022 – (ambienteambienti) Avevamo ragione noi associazioni ambientaliste”. Esultano, ma con un po’ di rammarico, per una vittoria “tanto annunciata e scontata quanto amara”.

WWF e Fondazione Pro Natura, su tutte, lo avevano sempre detto: “Nell’Oasi Lago Salso l’habitat naturale è stato compromesso”. E il Tar Puglia ha dato ragione a loro e al Comune di Manfredonia, bocciando il ricorso proposto da Oasi Lago Salso S.p.A.. La società in liquidazione – con un ricorso caldeggiato dal liquidatore Gianfranco Ursitti e dal presidente del Parco Nazionale del Gargano, Pasquale Pazienza, contestava al Comune la revoca dei contratti di concessione del terreno agricolo comunale dell’area Oasi Lago Salso, con una ulteriore richiesta di 1,9 milioni di euro a titolo di indennizzo in considerazione degli investimenti in precedenza realizzati nel sito dall’Ente Parco nel sito e per lucro cessante.

Al Tar spettava verificare la legittimità dell’atto assunto dall’allora terna commissariale del Comune di Manfredonia (oggi con un nuovo sindaco, Gianni Rotice). E per i giudici della Terza Sezione “la revoca del contratto costituisce legittima manifestazione della potestà di autotutela del Comune”. Ricorso rimandato al mittente e sonora bocciatura per il Parco del Gargano. (ambienteambienti)