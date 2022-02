Ron Moss innamorato della Puglia: compra masseria extralusso

Foggia, 10 febbraio 2022, (Repubblica) – La Puglia ha stregato anche lui. L’attore americano Ronn Moss, universalmente conosciuto come l’uomo che ha interpretato Ridge Forrester nella soap opera “Beautiful”, è ormai legato da tempo alla regione. Talmente tanto che ora ha deciso di fare un passo avanti: ha acquistato una masseria extralusso nella zona del Canale di Pirro, e soprattutto ha richiesto la residenza a Fasano.

Fa sul serio, e già aveva dato l’idea del suo impegno quando di recente aveva cominciato a produrre vino, sempre in Puglia: i suoi Wine Moss, prodotti con gli amici Donato Pistola e Tiziano Cavaliere, sono stati solo l’inizio, e ora il fidanzamento con la regione è diventato ufficiale. Si chiama Masseria Paretano, quindi, il suo progetto imprenditoriale, che lo vede al fianco dei soci Giuseppe e Angelo Di Mola, e del suo manager Tiziano Cavaliere, patron di Bros Group Italia.

La struttura secolare sorge nella contrada da cui prende il nome e ricade nel territorio di Monopoli, a ridosso di quella Valle d’Itria che tanto intriga i turisti internazionali. Dal canto suo, Moss aveva cominciato a fiutare la possibilità di vivere in Puglia già anni fa: era il 2012 quando ci arrivò per girare alcune scene di “Beautiful”, fra Polignano a Mare e quella Alberobello dove si celebrò il tanto atteso matrimonio fra Ridge e Brooke. Sono passati dieci anni, e Ronn Moss ormai è praticamente in pianta stabile in Puglia.

I vini, prima, e ora la masseria. Di mezzo c’è anche un film di prossima uscita, “Viaggio a sorpresa”, nel quale Moss ha lavorato insieme con Lino Banfi (la regia è di Roberto Baeli) e che racconta proprio la vicenda di un broker newyorkese che acquista proprio una masseria in Puglia, e che però viene truffato (l’attore ha coprodotto il film con la sua DevRonn Enterprises, e c’è di mezzo anche la banca BCC San Marzano). La Puglia la porta al cinema, quindi, ma prima di tutto la porta nel cuore. E se il suo Ridge Forrester in Puglia si è sposato, sarà così anche per gli ospiti di Masseria Paretano: la struttura, risalente al XVIII secolo, ospita cerimonie ed eventi, ha un ristorante con prodotti a chilometro zero, una piscina e un’area wellness&spa. Vi si possono fare anche passeggiate a cavallo e voli in mongolfiera.

Moss dice che sarà la sua “dimora pugliese”, che intende viverci “almeno per sei mesi l’anno”: “Dopo tanti anni di ricerca, sono felice di essere approdato in questa terra piena di forza, mistero e amore, protetta da ulivi millenari che sembrano vegliare su ogni cosa – spiega così il suo progetto pugliese – Qui sento di aver realizzato uno dei miei sogni”.

Non è l’unico personaggio illustre ad aver fatto questa scelta: prima di lui l’attrice premio Oscar Helen Mirren, che possiede una masseria secolare a Tiggiano, in Salento; poi Bruno Vespa con la sua Li Reni a Manduria, senza dimenticare l’ex direttore di Ferrari e campione di rally Cesare Fiorio con Masseria Camarda a Ceglie Messapica, e per ultimo l’attore Raoul Bova, con la sua Masseria San Giovanni a Montalbano, frazione di Fasano.(Repubblica)