Rotice: “Andrea Prencipe un orgoglio della nostra città”

Un’eccellenza internazionale del mondo accademico ed un orgoglio della nostra città: l’amico Andrea Prencipe, Rettore della Luiss Guido Carli , ha da poco pubblicato il suo nuovo libro “Intersezioni – Nuove prospettive per interpretare il reale” che ho av uto l’onore ed il piacere di aver ricevuto in dono come buon augurio per l’inizio del percorso da sindaco di Manfredonia.

Una pubblicazione che, con approccio pragmatico, apre la mente agli scenari dello sviluppo. Per questo motivo ho concordato con il Magnifico Rettore Prencipe, che ringrazio per la disponibilità, una giornata di dialogo e confronto pubblico con gli studenti della nostra città da svolgersi nel mese di aprile. Non è mai troppo presto per iniziare a progettare il futuro con chi, i giovani, ne saranno i protagonisti. Allarghiamo gli orizzonti, partendo dai figli illustri e capaci della nostra città come Andrea Prencipe”.