Vieste, Nobiletti: “Ci ha lasciati il Maestro Matteo Siena”

Sensibilissimo al valore della storia e della conservazione della memoria delle nostre radici si è impegnato strenuamente in associazioni, eventi, pubblicazioni ed iniziative di altissimo pregio culturale per la nostra città, con contributi che custodiremo gelosamente. Grazie a lui riconosciamo e riconosceremo le stimmate della viestanità così come si è evoluta da epoche più o meno recenti, fino ai nostri giorni. La sua impronta resterà indelebile, come il suo ricordo. Non posso che condividere il sentimento di profonda tristezza che anima la comunità scolastica e la cittadinanza che oggi ne piange la scomparsa.