Ase Manfredonia, Fatone: “Soddisfatti per assunzione di 14 operatori”

MANFREDONIA (FOGGIA), 10/02/2023 – “E’ giunta finalmente una buona notizia sulla questione delicata e spinosa relativa alla occupazione degli operatori precari ASE spa, da giorni in attesa di notizie sul proprio futuro.

Prendiamo atto di un primo ed importante passo fatto dalla amministrazione della Azienda con il contributo dalla parte politica della nostra Città, per aver deciso sull’assunzione con contratto full time per 14 lavoratori ecologici, dei 23 totali precari. La grande soddisfazione per “la battaglia vinta” contrasta però inevitabilmente con il forte dispiacere per i restanti 9 operatori lasciati a casa.

La nostra scelta di perseguire questa battaglia non ha solo motivazioni ideologiche e sociali, al fine di garantire lavoro e dignità alle persone, ma anche funzionali in termini di pulizia e decoro urbano, ricordando che un servizio insufficiente erogato dalla azienda di Ase ne aggrava la situazione, modificandone negativamente l’immagine della città. Comprendiamo le difficoltà finanziare a cui l’Azienda deve far fronte continuamente, probabile impedimento dell’assunzione anche degli altri 9 operatori, ma si faccia il possibile per trovare le necessarie risorse economiche per una soluzione positiva.