CC arrestano un 40enne di Manfredonia per due rapine in farmacia

FOGGIA, 10/02/2023 – Prosegue senza soluzione di continuità l’azione di contrasto ai fenomeni criminali in San Severo da parte dei Carabinieri della locale Compagnia.

Anche durante il mese di gennaio 2023 gli sforzi compiuti sono stati orientati alle necessità del territorio ed alle esigenze dei cittadini. Numerose le perquisizioni, ispezioni, rastrellamenti, posti di controllo e ispezioni ad esercizi commerciali eseguiti. In questa incessante opera di prevenzione e repressione dei reati, non è mai mancato il supporto di varie componenti specializzate, quali sono le Squadre di Intervento Operativo, i Carabinieri Cacciatori ed, infine, i Nuclei Cinofili addestrati alla la ricerca di armi e sostanze stupefacenti. Di particolare rilievo i risultati ottenuti: varie centinaia di persone e veicoli controllati e ben 10 persone arrestate.

In San Severo i Carabinieri della locale Sezione Operativa hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 40 enne originario di Manfredonia per due rapine commesse ai danni di due farmacie in San Severo e Apricena durante il mese di ottobre 2022. L’uomo veniva, così, tradotto presso la Casa Circondariale di Foggia. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Foggia.

In San Severo i Carabinieri della locale Sezione Radiomobile hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti di un 30 enne del luogo, ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia, commesso in San Severo dall’anno 2016 all’anno 2021. L’uomo veniva, così, tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Bari.

In San Severo i Carabinieri della locale Sezione Radiomobile hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione nei confronti di un 50 enne del luogo, ritenuto responsabile del reato di furto, commesso in Apricena nel maggio 2016. L’uomo veniva, così, tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Bari.

In San Severo i Carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari nei confronti di un 55 enne del posto, ritenuto responsabile del reato di estorsione: reato commesso in San Severo nel biennio 2020-2022. Il soggetto veniva, così, tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. Il provvedimento è stato emesso dall’ufficio G.I.P. presso il Tribunale di Foggia.

In San Severo i Carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione ad un ordine per la carcerazione nei confronti di un 47 enne del luogo ritenuto responsabile dei reati di furto e ricettazione, commessi in vari territori della provincia di Foggia e Pesaro e Urbino dal 2014 al 2019. L’uomo veniva, così, tradotto presso la Casa Circondariale di Foggia ove dovrà espiare la pena di anni 6. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Ancona.

In Apricena i Carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere nei confronti di un 30 enne originario della Romania ritenuto responsabile dei reati di evasione e resistenza a pubblico ufficiale, commessi in Apricena nel settembre 2022. L’uomo veniva, così, tradotto presso la Casa Circondariale di Foggia. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Foggia.

In Apricena i Carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione nei confronti di un 47 enne del posto ritenuto responsabile del reato di violenza sessuale aggravata, commesso tra dicembre 2013 e febbraio 2014 ai danni della figlia dodicenne dell’allora compagna. Il soggetto veniva, così, tradotto presso la Casa Circondariale di Foggia ove dovrà espiare la pena della reclusione di anni 7 (sette). Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Foggia.

In San Paolo Civitate i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza, per il reato di evasione, un 37 enne originario di Torremaggiore, il quale, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, veniva sorpreso, senza giustificato motivo, sulla pubblica via. Il soggetto veniva infine, tradotto nuovamente, presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

In San Nicandro Garganico i Carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione nei confronti di un 50 enne originario di San Severo, ritenuto responsabile dei reati di rapina e di detenzione di sostanze stupefacenti: illeciti penali commessi nella provincia di Ancona fra il 2009 e il 2012. L’uomo veniva, così, tradotto presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Ancona.

A corollario dell’attività sopra menzionata, i Carabinieri operanti su tutta la giurisdizione del Comune di San Severo e dei territori limitrofi, hanno provveduto a deferire molteplici soggetti che, all’atto dei vari controlli, sono stati trovati in possesso di armi bianche quali coltelli, pugnali, bastoni e mazze da baseball. Infine, si provvedeva a segnalare alla competente Prefettura numerosi soggetti, perlopiù giovani, quali assuntori di sostanze stupefacenti.

In ultima analisi va precisato che la posizione delle persone arrestate e deferite in stato di libertà è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e che le stesse non possono essere considerate colpevoli sino alla eventuale pronunzia di una sentenza di condanna definitiva.