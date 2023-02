Foggia, associazioni chiedono bagni chimici alle istituzioni

Foggia, 10 febbraio 2023 – “Il ‘Coordinamento delle associazioni e dei cittadini per la Rinascita della città di Foggia’ ha ricevuto segnalazioni da parte di cittadini ed esercenti attività commerciali e di ristorazione a Foggia in zona pedonale, per episodi sempre più numerosi di persone, non clienti, che chiedono l’uso gratuito del bagno degli esercizi commerciali, che gli esercenti sono tenuti a concedere.

Ciò comporta disguidi già in caso di presenze multiple e contemporanee in ogni locale e provoca code, attriti e battibecchi, che bisogna evitare che degenerino in lite; a ciò si aggiungano le difficoltà e i tempi morti dovuti alla successiva disinfezione dei locali e delle attrezzature dei bagni e la conseguente necessaria sanificazione, sempre a carico degli esercenti, per la tutela della salute pubblica”.

Inizia così la nota inviata al Prefetto Maurizio Valiante e al Commissario Marilisa Magno dal ‘Coordinamento delle associazioni e dei cittadini per la Rinascita della città di Foggia’ e condivisa con StatoQuotidiano. Focus sulla spinosa questione bagni pubblici nel capoluogo, soprattutto nella zona pedonale.

“Non si tratta solo di cittadini residenti ma anche di immigrati, visitatori e turisti, di tutte le età e spesso senza alcun rispetto per gli ambienti, l’igiene e la sicurezza sanitaria personale e collettiva, che lasciano i bagni utilizzati sporchi e maleodoranti per chi viene dopo e per l’igiene complessiva del locale e di chi lo frequenta per una pausa caffè, un incontro tra amici o semplicemente per riposarsi qualche minuto a un tavolo bevendo e gustando qualcosa. Tale situazione si ripresenta puntualmente in estate ancora più acuita dalla calura, dal sudore e dalla necessità di idratazione di chi frequenta la zona, magari con la famiglia, per passeggiata o shopping in zona pedonale.

Si propone, pertanto, che, in attesa della pur ventilata riapertura dei bagni pubblici in Piazza Marconi, si possano disporre anche temporaneamente in zona opportuna alcuni bagni chimici con le necessarie condizioni di sicurezza igienico-sanitaria.

Anche questi piccoli accorgimenti concorrerebbero a migliorare la qualità della vita della nostra città in una convivenza armonica tra cittadini ed esercenti, eliminando il rischio di discussioni, litigi e risse, sempre possibili, e innalzando il livello di efficacia di tutela igienico-sanitaria per una zona importante e vissuta della città”.