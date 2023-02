Foggia, big match con il Crotone. Gallo: “Pronti per una sfida importante”

StatoQuotidiano, Foggia, 10 febbraio 2023 – Un Foggia versione viaggiante, con uno score invidiabile lontano dal fortino di casa, si misura in quella che è la partita clou del 27° turno del campionato di calcio di serie C, girone C.

Il Foggia reduce dal pareggio interno con la Gelbison e da quattro risultati utili consecutivi ed attualmente quarto in classifica reca visita alla seconda forza del girone, già battuta in Coppa Italia ed in campionato. Banco di prova importante per i satanelli, nell’anticipo di domani, con inizio alle ore 17.30, allo stadio Ezio Scida, con all’orizzonte già il “Moccagatta” di Alessandria, dove Petermann e soci, mercoledì 15 febbraio, sfideranno la Juve Next Gen, per la conquista di un posto al sole nella prossima finale di Coppa Italia.

Stamane, nella consueta conferenza prepartita, è intervenuto in sala stampa, Fabio Gallo, mister dei rossoneri. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

“Complicato come tutte le volte, perché conosciamo il valore degli avversari. Dopo ci concentreremo sulla semifinale di Coppa Italia, però, in questo momento il mio pensiero è alla partita di domani per cercare di farla al meglio. Fuori Beretta e Vacca e i due squalificati mentre gli altri ci saranno. Sarà sicuramente un’altra partita da quella che fu in coppa, anche perché la crescita della mia squadra è stata tanta e quindi siamo consapevoli della forza dell’avversario ma siamo abituati ad affrontare tutti al massimo e questo faremo.

Poi il campo dirà come deve andare la partita a seconda dei valori e delle prestazioni espresse dalle squadre. Andiamo lì a giocarci la partita con la serenità che serve per essere pronti per una sfida importante. Riesci a individuare meglio le caratteristiche di una squadra avversaria quando incontri una squadra con un’identità. Puoi pensare a quello che puoi fare per dare fastidio agli avversari. Una squadra di qualità che affronterà un Foggia che farà di tutto per metterli in difficoltà. Secondo me ci sono le possibilità per fare una buona partita.

Quello che scenderà a Crotone ho in mente mentre quello con la Juve non ce l’ho in mente. Dipende da quello che succederà domani, ci sono tante incognite, tante situazioni diverse e quindi ho fatto le mie valutazioni per domani e poi mercoledì ci sarà un’altra squadra. Non siamo tantissimi e devo vedere che succederà domani. Il campionato non finisce domani, però, è giusto che dobbiamo concentrarci sul match di domani. La passione ti dà spinta e motivazione e non puoi nasconderla.

Foggia è una piazza che tutti vorrebbero allenare ed io ci sono e quindi in questo momento mi tengo stretto la voglia di allenare il Foggia e la consapevolezza di esserlo. Sicuramente io la passione non posso nasconderla”.

A cura di Antonio Monaco