“Insight Lucrezia”, al Dalla di Manfredonia “una preghiera straziante, un canto sommesso devastante che si eleva al cielo”

StatoQuotidiano.it, Manfredonia, 10 febbraio 2023. Al centro della scena una donna, anzi una “donna-pupazzo” costretta a recitare una parte.

Lucrezia Borgia, una delle protagoniste della vita politica e culturale delle corti italiane tra il XV e il XVI secolo è rivissuta nel giorno delle sue nozze con Alfonso I d’Este: ad interpretarla una ecclettica Nunzia Antonino, che veste perfettamente i panni della protagonista. Lucrezia viene agghindata con un abito che rappresenta per lei quasi una prigione mentre elenca a squarciagola, quasi fosse un automa, le portate del banchetto nuziale…tutta la vita che le scorre davanti sembra una farsa.

Parole pesanti sgorgano dalla sua bocca. Una donna disillusa e delusa: figlia, moglie, amante e madre “fattrice”; la schiaccia un destino che le sta stretto ma dal quale non può sfuggire. Ricordi e relazioni scorrono nel suo discorrere con i fantasmi della notte, nel corso di un monologo quasi “schizzofrenico”. Dentro Lucrezia si agitano voci, presagi, immagini di eventi futuri: l’incontro con la cognata Isabella, marchesa di Mantova, i precedenti mariti: Giovanni da Pesaro e Alonso di Bisceglie, la presenza ingombrante del padre, papa Alessandro VI, e del Valentino, suo fratello Cesare Borgia. La musica aleggia nella sala, sul palco danzano “fiammelle” quasi volessero tenere in vita l’esistenza sofferta della protagonista.

Tutti si sentono in diritto di giudicare questa donna, di “marchiarla” ora avvelenatrice, ora prostituta, ora potente, senza leggere nel profondo della sua anima. Una merce di scambio, così Lucrezia si autodefinisce, niente più che un oggetto. Una donna di potere, tutti tremavano a quei tempi e nessuno poteva osare mettersi contro i Borgia, salvo scomparire per poi finire a pezzi nelle acque del Tevere!

Insight Lucrezia è quasi una preghiera straziante, un canto sommesso devastante che si eleva al cielo, bravissima Nunzia Antonino nel tono della voce, nella gestualità, nel riproporre riti e consuetudini del tempo.

Di fatto Lucrezia è sola, è rimasta incinta per ben sedici volte, partorendo otto figli ma si rammarica di non essere stata madre.

Lucrezia rincorre le sue ossessioni, lì nel buio del palcoscenico, esse sono macigni che aleggiano a suon di musica e pesano sul suo capo. La musica le fa da contraltare dentro e fuori.

Un’opera che sa rappresentare appieno il personaggio, quasi il pubblico avesse dinnanzi a sé proprio Lucrezia Borgia in carne ed ossa….un salto nel passato ma non solo in termini storici e cronologici, un salto metaforico nella psicologia della protagonista: protagonisti, infatti, sono i suoi pensieri crudi, netti, taglienti. Vittima indiscussa di pregiudizi, Lucrezia resterà per sempre dannata: figura emblematica e chiacchierata di una società che accecava con “ori e lustrini” per nascondere il marcio e i vizi umani del tempo forse più reali e rappresentativi delle decantate virtù di papi, sovrani e potenti che ancora oggi ricordiamo.

A cura di Mariella La Forgia, Manfredonai, 10 febbraio 2023.