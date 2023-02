Manfredonia, colonnine della pubbliparking vandalizzate e danneggiate

MANFREDONIA (FOGGIA), 10/02/2023 – “Manfredonia, a volte ci chiediamo: cosa fanno gli ausiliari della sosta? Ecco la risposta “L’Ausiliario della Sosta ha il compito di effettuare il controllo stradale, grazie alla prevenzione e all’accertamento di violazioni alle norme su sosta e fermata dei veicoli.”

Questo personale assunto che lavora con poche ore settimanali, in attesa di un aumento, (anche per la busta paga) lavorano nella nostra città al freddo al gelo, con la pioggia, con il vento o addirittura con il caldo torbido dell’estate che raggiunge oltre i 40° gradi all’ombra, ecco perché bisogna avere rispetto per il loro lavoro. Ma il problema resta e soprattutto in Manfredonia quello della inciviltà giovanile e non diffusa a qualsiasi livello, abbandoni rifiuti, danneggiamenti e altro. Come dalle foto allegate alla presente notiamo con dispiacere che alcune colonnine della pubbliparking sono state danneggiate alcune vicino il mercatino rionale di via Barletta altre sporche di rosso al parcheggio del cimitero”.