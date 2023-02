Manfredonia, Cuori & picche e Angeli 2021 insieme per la solidarietà

MANFREDONIA (FOGGIA), 10/02/2023 – “L’evento della Raccolta Fondi organizzata con coraggio e perseveranza che mi ritengo di possedere, un talismano magico di fronte al quale le difficoltà scompaiono e gli ostacoli svaniscono nel nulla…con pazienza, determinazione e soprattutto voglia di fare sacrifici per ciò che ritengo INDISPENSABILE per aiutare tutti coloro che hanno riposto fiducia in me e tutti i soci volontari dell’Associazione Angeli 2021.

Grazie soprattutto al lavoro e professionalità della Dott.ssa Armiento Carmela e Sara Rinaldi, che ci hanno permesso di essere in possesso a una settimana dall’evento, di tutte le autorizzazioni per lo svolgimento di esso che si terrà il giorno 18 FEBBRAIO in PIAZZA EUROPA via Fiume. Voglio ringraziare tutti i soci, le volontarie, gli amici sponsor che ogni giorno dimostrano con grande affetto il loro continuo sostegno a ogni iniziativa.

Durante la mattinata potrete deliziarvi con uno dei nostri prodotti tipici carnevaleschi “I scaggjuzze” e verranno raccolte offerte libere che saranno devolute all’associazione angeli 2021 per l’acquisto del mezzo adibito ai disabili. Come già citato non voglio escludere nessuno dai nostri servizi, questo è fin dal primo giorno il nostro Primo e Grande OBIETTIVO.

Cosa mi rimane da dire? Vi Aspettiamo il giorno 18 Febbraio INSIEME PER LA SOLIDARIETÀ. LA PRESIDENTE COLONNA RITA.