Manfredonia, il preside: “Se la temperatura scende sotto la soglia si può uscire prima”

MANFREDONIA (FOGGIA), 10/02/2023 – La temperatura nell’edificio scolastico che scende addirittura fino a 11 gradi imponendo ad oltre 300 studenti di disertare le lezioni.

Succede da giorni al liceo “Galilei-Moro” di Manfredonia, come denunciato dal Rappresentante degli Studenti Prencipe Marta. Una situazione che, purtroppo, non sembra risolversi in tempi brevi. Oggi è stata diffusa una circolare da parte del Dirigente Scolastico Prof. Leonardo Pietro Aucello:

“A seguito dell’incontro odierno con una delegazione dei rappresentanti dei genitori si comunica a tutti gli studenti quanto segue: domani, 11 febbraio, tutte le classi entreranno alla seconda ora (9,25), sperando che la temperatura sia quella minima consentita dalla legge; qualora la temperatura dovesse scendere per cause tecniche al di sotto della soglia consentita, i ragazzi potranno uscire anticipatamente, previa autorizzazione tramite circolare; in merito alle ore di assenza dovute a questo problema delibererà il prossimo Collegio docenti”.