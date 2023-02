Manfredonia: “Percorso Legalità” all’ I.P.E.O.A. “Michele Lecce”

Manfredonia (Fg), 10 febbraio 2023 – Si è concluso giovedì 9 febbraio il ciclo di incontri sulla legalità, organizzato presso la sede associata di Manfredonia dell’Istituto Professionale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera I.P.E.O.A. “Michele Lecce”.

L’insegnamento della legalità costituisce una delle frontiere educative più importanti e ha l’obiettivo principale di creare un circolo virtuoso fra i giovani cittadini e le istituzioni per incentivare l’assunzione di responsabilità del singolo verso la collettività, nonché favorire il contrasto alla criminalità organizzata.

Gli alunni hanno partecipato attivamente e si sono confrontati con i relatori, ponendo domande e avanzando perplessità, attraverso uno scambio dialettico, evidente segno di attenzione da parte loro per il territorio in cui vivono. Il Luogotenente Massimo Melillo, della stazione di Carabinieri di Manfredonia, ha portato infatti la sua esperienza, ha dialogato con gli alunni, ha risposto a domande, spesso legate proprio al suo ruolo, in uno scambio reciproco di idee e con la consapevolezza che i giovani hanno bisogno di esempi positivi.

Parlando di Costituzione, rispetto delle regole, sicurezza stradale e cyberbullismo nei social media, i discenti hanno avuto la possibilità di approfondire questi temi sentendosi liberi di esprimersi e di illustrare la scuola che essi desiderano, ovvero un luogo in cui apprendere delle competenze per realizzarsi professionalmente e dove formarsi come cittadini consapevoli del proprio ruolo.

Il principio della legalità, valore universalmente condiviso, è spesso oggetto di violazioni che generano disagio sociale e inquietudine, soprattutto in territori dove la malavita ha radici profonde e si fa spazio tra le nuove generazioni.

Per questo motivo, incontrare e confrontarsi con le Istituzioni e con le forze dell’ordine, con gli uomini che lottano in prima linea ogni giorno contro questa triste realtà, è stato utile per lanciare un messaggio forte ai ragazzi: il destino di chi nasce e vive in una terra martoriata dalla malavita non è segnato, non è scritto. È una pagina vuota che si può scrivere con la consapevolezza che la formazione è certezza di un futuro migliore per tutti.

Altro tema approfondito è stato il cyberbullismo, manifestazione in rete del più ampio e meglio conosciuto fenomeno del bullismo, anch’esso particolarmente sentito dagli alunni. Una coscienza critica rispetto alle potenzialità e ai rischi legati all’uso dei social e del Web in genere e all’impatto che un loro utilizzo inappropriato può avere sulla “vita vera” delle persone nel mondo reale e civile è il primo passo per il rispetto reciproco. Educazione emotiva, educazione digitale ed educazione civica sono strettamente legate e devono procedere di pari passo nella formazione di nuovi cittadini attivi che sappiano agire nell’interesse e nel rispetto delle persone che costituiscono la società civile, in tutti i luoghi reali e virtuali in cui essa si realizza e si esprime.