Nicola Di Bari omaggia la sua città natale Zapponeta su Rai 2

StatoQuotidiano.it 10/02/2023. Il cantante Nicola Di Bari questo pomeriggio è stato ospite della trasmissione “BellaMa’” su Rai Due. Nel corso della puntata ha avuto l’opportunità di parlare e di esprimere il suo amore incondizionato per il suo paese natale Zapponeta.

“Tu lo attraversi in pochi secondi, pare non ci sia; invece per me è il paradiso terrestre – ha espresso Nicola Di Bari – Per me è tutto, gli devo tutto. Sono nato, sono cresciuto, i miei genitori, i miei fratelli, i miei compagni di scuola, insomma per me non andare lì è come morire. Ci devo ritornare perché è come ritornare bambino. Perciò, per me, Zapponeta è un bambino a cui voglio un mare di bene”.

Articolo di Vittorio Agricola