“Non trovo dipendenti”, Vito risponde all’appello dell’imprenditore pugliese

Monopoli (BA), 10 febbraio 2023, (Il Messaggero) – La Plastic Puglia ha trovato il suo primo dipendente: è un 61enne e si chiama Vito Pipoli. L’azienda di Monopoli fondata da Vitantonio Colucci nel 1967 aveva bisogno di nuova manodopera: autisti ma anche meccanici, elettricisti e carpentieri, oltre che manovali generici per le operazioni di carico. Nonostante gli stipendi, che vanno da un minimo di 1.700 euro (più benefit) fino a 2mila, la società non riusciva a trovare dipendenti. Era stato il presidente del gruppo a lanciare l’appello finendo così su tutti i media. In poche ore tantissimi i curriculum arrivati in azienda, ma nessun candidato aveva le referenze adatte.

Ad avere l’idea di proporlo all’azienda è stato il figlio Francesco, 32enne, da qualche anno anche lui dipendente della Plastic Puglia di Monopoli. Suo padre aveva perso il lavoro da un anno, ma poteva essere la figura adatta dal momento che come manutentore ha anni di esperienza alle spalle, ed è uno del settore. Così Francesco decide di parlare con l’imprenditore titolare dell’azienda. Colucci, ha totalmente trascurato il discorso di età, si è piuttosto concentrato sulle competenze apprezzandone le doti di lavoratore e lo ha assunto con un contratto a tempo indeterminato con stipendio di 1.400 euro al mese.

Il signor Pipoli è felicissimo e non fa altro che ringraziare il suo nuovo datore di lavoro. «Sono i primi giorni in azienda – spiega al Corriere del Mezzogiorno – mi sto trovando davvero bene. Ho legato con gli altri che sono tutti molto più giovani di me, io insegno qualcosa a loro e loro insegnano qualcosa a me». (IlMessaggero)