Operazione antidroga nel Foggiano, Gdf arresta tre persone

FOGGIA, 10/02/2023 – (lagazzettadelmezzogiorno.it) Tre persone sono state tratte in arresto dalla Guardia di Finanza di Lucera (Fg) nel corso di un’operazione antidroga che ha portato anche al sequestro di 330 grammi di hashish, marijuana, cocaina e materiale per il confezionamento delle dosi.

Si tratta di due persone che già in passato erano state coinvolte in traffici di droga. Gli stupefacenti sequestrati avrebbero consentito di ricavare oltre millecinquecento dosi. Scattato l’arresto anche per una persona sorpresa nel tentativo di occultare una parte della droga all’interno di un’intercapedine. lagazzettadelmezzogiorno.it