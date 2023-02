Rissa a Sanremo 2023? Scoppia il “bicchiere gate”: ecco cosa è successo

SANREMO, 10/02/2023 – (di Gloria Marinelli Agenzia DIRE) Una presunta lite nel dietro le quinte della terza serata del Festival del Sanremo 2023 ha monopolizzato l’attenzione degli utenti social. Secondo l’indiscrezione diffusa da Deianira Marzano, infatti, due artisti avrebbero discusso pesantemente nel backstage della kermesse, arrivando al punto di lanciarsi un bicchiere d’acqua addosso.

IL CASO ‘BICCHIERE-GATE’ A SANREMO

La notizia si è sparsa in poco tempo su Twitter, e in molti si sono mossi per capire chi potessero essere i protagonisti della lite. Deianira ha poi aggiunto che il fatto avrebbe coinvolto due artisti le cui iniziali erano A e M. L’indizio ha portato molti utenti a supporre che i due cantanti coinvolti fossero Anna Oxa e Madame.

LA SMENTITA DELLA RAI

La voce si è sparsa in poco tempo, raggiungendo le dirette interessate. La Rai è intervenuta con una smentita nella sala stampa: “Anna Oxa è nel camerino, ora sta con Coletta e chiede di rettificare questa fake che sta girando”. Attraverso la sua pagina Facebook, è arrivata anche la smentita della Oxa: “Ennesimo tentativo di diffamazione da parte di alcune redazioni nei confronti della signora Oxa. Presenti le forze dell’ordine che sono anche loro senza parole”. Anche l’ufficio stampa di Madame ha negato ogni coinvolgimento nel presunto ‘bicchiere-gate’: “Madame e la Oxa non si sono mai viste. Lei rispetta molto l’artista, ma non la conosce e non ha mai avuto il piacere di incontrarla. Nel Fantasanremo di Madame la Oxa è il suo capitano”. Ma i rumors non si sono spenti. In molti, infatti, sospettano che qualcosa sia avvenuto davvero dietro le quinte, ma che non riguardi Anna Oxa e Madame. www.dire.it