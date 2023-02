Sanremo, Striscia: “La canzone di Mengoni simile ad una di Lucio Dalla”

SANREMO, 10/02/2023 – (striscialanotizia.mediaset.it) Secondo alcuni utenti dei social, la canzone Due vite, in pole position per la vittoria nell’edizione 2023 del Festival di Sanremo, in un passaggio ricorderebbe La sera dei miracoli.

È arrivato a Sanremo 2023 come super favorito per la vittoria finale. E guardando l’andamento della classifica nelle prime tre serate, Marco Mengoni non ha tradito le aspettative di fan e scommettitori. Peccato che, secondo l’attivissimo mondo dei social che gira intorno alla kermesse musicale, la sua Due vite somiglierebbe a La sera dei miracoli, celebre brano di Lucio Dalla. Sono diverse infatti le clip che in rete mettono a confronto i due passaggi incriminati. striscialanotizia.mediaset.it