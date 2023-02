Scomparsi alcuni migranti minori trasferiti da La Spezia a San Giovanni Rotondo

SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA), 10/02/2023 – (lagazzettadelmezzogiorno.it) Si sono perse le tracce di 11 dei 27 minorenni non accompagnati sbarcati dalla Geo Barents a La Spezia e trasferiti a San Giovanni Rotondo.

La notizia è stata data dalla giornalista Rosamaria Aquino nel corso della puntata di Cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer. Lo stesso sindaco di San Giovanni, Michele Crisetti, ha confermato la notizia. «Sono arrivati in 27 però adesso di presenze vere ne abbiamo 16. La preoccupazione è: dove stanno e in che condizioni sono, dove dormono e dove mangiano» si è chiesto il primo cittadino.

Il giallo rilancia il tema dell’accoglienza dei minorenni stranieri che sbarcano in Italia senza genitori e che vengono subito presi in carico da soccorritori e istituzioni. Il problema, sollevato anche nel caso dello sbarco della Geo Barents, è il trasferimento in un luogo lontanissimo dallo sbarco. Anche nel corso della trasmissione Rai è stato evidenziato quanto «sarebbe preferibile che il luogo d’arrivo fosse il più vicino possibile al più vicino centro che può ospitarli». I 27 ragazzi sbarcati nel porto ligure, dopo quattro giorni di navigazione, sono invece stati portati a San Giovanni Rotondo, vale a dire a 750 km di distanza da La Spezia. Nel frattempo, accertamenti sono in corso per stabilire se gli 11 stranieri siano scappati (l’ipotesi più probabile) o se siano stati reclutati da esponenti della criminalità transnazionale, da anni radicati nel Foggiano. lagazzettadelmezzogiorno.it