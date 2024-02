SANREMO – Dopo la serata di duetti e cover, su Sanremo infuria la polemica. Al centro della scena il cantante napoletano Geolier, risultato il vincitore e fischiatissimo all’Ariston.

VITTORIA “RUBATA”? “IMBARAZZANTE”

Il suo pezzo era già finito sotto la luce dei riflettori ben prima che il festival iniziasse, perché accusato di non essere scritto correttamente in napoletano. Adesso sotto la lente di ingrandimento c’è l’exploit ottenuto al televoto, causa anche di tensioni in conferenza stampa.

A Geolier, infatti, è stato chiesto se non ritenesse immeritata la sua vittoria: “Non pensi di aver un po’ rubato?”, ha chiesto una giornalista.

“Domanda imbarazzante”, l’ha definita lui, mentre dalla sua parte si è schierato il conduttore Amadeus, che sui fischi della sera prima ha sentenziato: “Il disappunto ci sta e fa parte del Festival di Sanremo, ma i fischi per un ragazzo così giovane hanno rovinato la sua vittoria e li ho trovati irrispettosi e ingiusti“.

Sui commenti comparsi sotto ai post social del Festival di Sanremo, in cui si puntava il dito contro il televoto organizzato, in maniera razzista (si alludeva alla camorra o ai voti espressi usando il reddito di cittadinanza, tra le altre cose), Amadeus ha sottolineato: “C’è gente che insulta persino Michael Jackson e Frank Sinatra.

Io i commenti non li leggo. Adesso ci sono la fazioni contro e a favore di Napoli. Geolier se ne deve fregare e andare avanti.

Chiunque vinca questa sera io ritengo che abbia meritato vincere il festival di Sanremo“.

“Io una fan base che mi ha sempre supportato”, ha detto Geolier, in conferenza stampa, “io mi sono esibito, semplicemente. Non mi sento di aver rubato. E’ una brutta parola questa“. Applausi in sala stampa.

“Ieri mi sono esibito davanti alla platea dell’Ariston che fischiava e persone che se ne andavano. È stato difficile, veramente – ha detto ancora il cantante -.

Però alla fine è un parere, le persone potevano applaudire come restare neutre”.