Carnevale di Manfredonia. Il programma di domenica 11 febbraio: la gran parata, la sfilata delle meraviglie e gruppi

Manfredonia. Poche ore ci dividono dalla prima Gran Parata della settantesima edizione del Carnevale di Manfredonia.

La sfilata partirà alle ore 10.30 circa e si snoderà sul tradizionale percorso: Piazza della Libertà (stazione FF.SS.) Viale Aldo Moro, Piazza Marconi, Lungomare Nazario Sauro, Largo Diomede e Piazzale Ferri.

Madrina d’eccezione la showgirl, modella e conduttrice televisiva Ainett Stephens.

Apriranno il corteo la Banda della Città di Manfredonia diretta dal M° Giovanni Esposto, la Reginetta del Carnevale di Manfredonia Asya De Salvia, accompagnata dalle altre Miss, le Majorettes ufficiali del Carnevale della scuola di arti sceniche My Dance di Rita Vaccarella, la Banda musicale e le Majorettes dell’I.C. Giordani – De Sanctis.

In Piazza Marconi conduttori e presentatori dello spettacolo saranno Chiara Carpano, Stefania Fortunato e Matteo Perillo. Ci saranno anche Vincenzo e Maria D’Oria e le esibizioni delle ASD: Art Ballet Dance Studio, Caribe Dance Academy, Coreutica Centro Studi Danza, Sabor Diferente Academy, Coreutica, Centro Studi Danza, Sabor Diferente Academy.

Le altre postazioni di presentazione lungo il percorso della sfilata saranno presso la Lega Navale, con Jole Virgilio e Carlo Cinque e nei pressi del LUC con Luigia Riccardi, Matteo Robustella e Rita e Alex NonSoloLive.

La Sfilata delle Meraviglie

L’unicum, il fiore all’occhiello del Carnevale di Manfredonia è la Sfilata delle Meraviglie, animata grazie alla creatività di insegnanti, mamme e nonne, dai bambini e ragazzi delle comunità scolastiche di primo grado della nostra città.

In ordine alfabetico:

IC Croce – Mozzillo con “Naturalmente artificiali”;

IC Don Milani uno + Maiorano con “Ma-sai che c’è…?”;

I.C. Giordani – De Sanctis con “Ze Pèppe c trasform”;

I.C. Perotto – Orsini con “Missione salva ambiente: stipe ca truve”;

C.D. San Giovanni Bosco con “Ze Pèppe… settantenne vanitoso”;

I.C. Ungaretti – Madre Teresa di Calcutta con “Tu chiamale se vuoi… emozioni!”.

Gruppi Mascherati

Saranno quattro i gruppi mascherati che parteciperanno alla Gran Parata:

Coltiviamo l’amicizia con “Welcome to far far away”;

Liceo Galilei – Moro con “Wonderland”;

Roncalli – Fermi – Rotundi – Euclide e Associazione Il Girasole con “I cattivi della Disney”;

Toniolo con “Carnevale a Bikini Bottom”.

Non mancheranno le installazioni creative in cartapesta sipontina che i maestri cartapestai di Manfredonia hanno prodotto e assemblato in tempi record. La cartapesta sipontina non poteva mancare perché parte integrante di quel patrimonio immateriale che è il Carnevale di Manfredonia.

L’associazione Non solo Arte presenta “Semola e la magia della spada” e “Serenata alla Luna”; la Carovana dei Sogni invece presenta un manufatto dal titolo “Visionari o zelanti sognatori?”.

La sfilata di Domenica 11Febbraio sarà trasmessa in streaming da Manfredonia TV, Radio Manfredonia Centro, Il Sipontino.net, Rete Smash e Stato Quotidiano.

Gli altri appuntamenti della giornata

Presso il Café des Artistes, dalle ore 11.00 si balla con Toni Nardi Dj Set.

In Piazza del Popolo Sagra della farrata, scagliozzi e pettole, a cura dell’associazione Arcobaleno.

Dalle ore 16.00 in Largo Diomede si terrà la Caccia alla Maschera, Caccia al tesoro in

versione carnevalesca per le vie del centro storico, organizzato con la direzione artistica di Lulù

Eventi.

Per chi abbia prenotato alle ore 16.30 presso il Museo Archeologico Nazionale e Castello di

Manfredonia, Cartapesta in Castello, il Laboratorio di Cartapesta per Bambini, a cura di “Il Sogno

di Marilù”.

Dalle ore 17.00 in Piazza del Popolo, Artisti di strada in circolo, spettacolo e

intrattenimento per bambini con giocolieri, mascotte, teatrino dei burattini, giochi e balli, bolle di

sapone in collaborazione con Party con Gheghè.

Non mancano le mostre per raccontare e rivivere questi settant’anni del carnevale di Manfredonia. Presso il LUC “La Bottega di Ze Pèppe”, Carnevale in… Mostra: esposizione di fotografie, video, costumi di Carnevale, manufatti di cartapesta sipontina

Presso la Galleria Novecento, in Corso Manfredi 192, la mostra di vignette raffiguranti i carri allegorici sipontini a cura di Paolo Riccardi intitolata Dope settant’anne ninde apposte.

A completare la lunga giornata del Carnevale manfredoniano saranno i comici Enzo e Sal

direttamente dal programma di Rai 2 “Mad in Sud”. Dalle ore 20.00 in poi si alterneranno, sul palco in Piazza del Popolo, con la musica del gruppo “Onde Radio Italia” in concerto.