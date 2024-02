Nel mirino delle autorità per presunti legami con esponenti di spicco della mafia foggiana, Michele D’Alba, fondatore della cooperativa “Tre Fiammelle”, è al centro di un’interdittiva antimafia emessa dal prefetto di Foggia, Maurizio Valiante. La cooperativa, attiva nei settori di pulizie, manutenzione del verde, illuminazione e impianti termici nella sanità pubblica e privata, è ora oggetto di un’inchiesta che svela una presunta “contiguità soggiacente” tra D’Alba e la criminalità organizzata.

L’interdittiva, emanata nel febbraio 2023, è stata seguita da un provvedimento di controllo giudiziario che ha designato tre commissari (i commercialisti Fabio Diomede e Marcello Danisi e l’avvocato Massimo Melpignano) con l’incarico di garantire la continuità delle attività della cooperativa. Nonostante il ricorso presentato al Tar di Bari per la sospensiva dell’interdittiva sia stato respinto, la cooperativa resta in attesa dell’esito del ricorso di merito.

Il provvedimento è scaturito dal diniego dell’iscrizione di Tre Fiammelle nella white list, decisione basata sulle indagini condotte nell’ambito dell’operazione “Decima Azione” e “Decima Azione bis”. Durante le perquisizioni, è emersa la presunta “lista delle estorsioni” della mafia foggiana. In un’intercettazione tra pluripregiudicati appartenenti a clan differenti, si fa riferimento a D’Alba in relazione a un presunto accordo finanziario.

La Prefettura annota che D’Alba aveva denunciato un tentativo di estorsione, ma aveva omesso di menzionare i contatti con il mafioso, negando ogni pagamento. Ulteriori intercettazioni evidenziano conversazioni tra pregiudicati in cui si discute di D’Alba che “deve portare una cosa di soldi”, sottolineando un possibile coinvolgimento finanziario.

D’Alba è sospettato di aver stretto un “patto di non parlare” con i familiari in relazione a un episodio di tentata estorsione, il quale ha già portato alla condanna di due pregiudicati a 18 e 10 anni, secondo quanto denunciato dai soci di D’Alba. La Prefettura di Foggia lo indica come presente nella lista delle estorsioni della mafia foggiana, definendolo “estorto e soggiacente”. La condotta imprenditoriale di D’Alba, secondo la prefettura, rifletterebbe una strategia che si muove nelle “zone grigie” in cui si intrecciano gli interessi mafiosi e imprenditoriali con la logica della reciprocità dei vantaggi, dimostrando un’ inclinazione ad agevolare sistemi illegali per tutelare i propri interessi imprenditoriali.

La notizia è stata riportata da La Gazzetta del Mezzogiorno.it.