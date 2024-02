Nigeria, Libia, Italia: un percorso tormentato che ha trasformato la vita di Glory, giovane nigeriana sfuggita all’inferno della tratta di esseri umani. Percossa e abusata nel suo paese d’origine, Glory ha affrontato ulteriori violenze durante il tragico transito in Libia, prima di intraprendere la pericolosa traversata in barca verso l’Italia. È diventata una vittima della tratta, ma ha trovato una via di salvezza grazie all’opera incrollabile della Caritas di Foggia.

La giornata mondiale di riflessione contro la tratta ha visto la Diocesi di Foggia mobilitarsi in una marcia di preghiera. Il mondo cattolico della città si è unito con testimonianze toccanti e una piccola marcia che ha attraversato il cortile dell’Arcivescovado, guidata dal Vescovo Ferretti.

La tratta di esseri umani, sinistra realtà globale, non risparmia neanche il territorio foggiano. L’evento intitolato ‘Camminare per la dignità: ascoltare, sognare, agire’, organizzato in memoria di Santa Giuseppina Bakhita, ha focalizzato l’attenzione su questa piaga sociale, ricordando il dramma indelebile subito dalla santa da bambina.

Glory, incarnazione di una storia di sofferenza e riscatto, è diventata simbolo di speranza. La sua testimonianza è emersa come una voce contro la tratta, un grido che si è alzato nell’unità della comunità cattolica foggiana. La Caritas di Foggia, con il suo impegno incansabile, ha dimostrato che la solidarietà può realmente cambiare destini.

Il Vescovo Ferretti, durante la marcia di preghiera, ha esortato alla riflessione e all’azione concreta contro la tratta di esseri umani. La violenza subita da Glory è diventata un catalizzatore per la mobilitazione della comunità, mentre il richiamo alla memoria di Santa Giuseppina Bakhita ha conferito alla giornata un significato profondo e universale.

La lotta contro la tratta di esseri umani è divenuta una priorità nella Diocesi di Foggia, spingendo la comunità a camminare insieme per la dignità. Ascoltare le storie come quella di Glory, sognare un futuro migliore e agire con determinazione sono diventati gli elementi cardine di questa battaglia. La memoria di Santa Giuseppina Bakhita continua a ispirare azioni concrete per combattere un male che non conosce confini.