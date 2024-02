MANFREDONIA (FOGGIA) – La prima edizione de L’Eredità con Marco Liorni ha da poco eletto il suo secondo campione con portafogli: Giuseppe. Succeduto a Daniele Alesini, questo concorrente è stato il secondo a riuscire a risolvere l’enigma della Ghigliottina, che quest’anno sembra essere più tosta che mai.

Ma chi è Giuseppe? Da dove viene? Che lavoro fa? Quali sono le sue passioni? È la sua situazione sentimentale? Di seguito sveliamo tutto ciò che sappiamo sul concorrente e quanto è riuscito a vincere nel programma.

Tutto sul nuovo campione Giuseppe de L’Eredità 2024

Giuseppe Guerra, questo è il nome completo del campione del momento. Nel corso delle puntate a cui ha preso parte si è appreso che vive a Milano, ma le sue radici sono altrove.

Nelle vene di Giuseppe, infatti, scorre sangue pugliese. Per la precisione, egli è originario di Manfredonia, un comune di oltre 53 mila abitanti della provincia di Foggia.

È impiegato presso il settore del marketing, precisamente “digital marketing”, ma è anche un account manager.

Tra le sue passioni non mancano il mondo dei fumetti e le feste. In una delle puntate de L’Eredità, Giuseppe ha fatto sapere che l’ultima festa a cui ha preso parte si è tenuta poche settimane fa, a casa sua, ed era il suo compleanno: «Eravamo 25 in 50 metri quadrati, per fortuna non ci hanno denunciato».

Di lui si sa anche che è sposato, ha due gatti e vive insieme a suo marito in una casa moderna di recente costruzione.

Ecco quanto ha vinto Giuseppe durante la permanenza a L’Eredità 2024

Era un semplice martedì 30 gennaio quando Marco Liorni ha dato il benvenuto al concorrente Giuseppe. Da quel momento in poi, fino al 9 febbraio, il campione ha partecipato a 11 Trielli, mettendo in gran difficoltà i suoi avversari.

Per il momento è riuscito a vincere due volte: la prima vittoria ammonta a 85 mila euro in gettoni d’oro (qui per scoprire come sono andate le cose); la seconda vittoria è di 90 mila euro.

In totale Giuseppe ha intascato un montepremi di 175 mila euro. Nel frattempo, sui social, il campione è riuscito a guadagnarsi una bella fetta di supporter.

Riuscirà a resistere per molto tempo nel gioco televisivo di Rai 1?