SANREMO – Grande attesa per la finale del Festival di Sanremo, stasera 10 febbraio 2024.

Appuntamento su Rai 1 a partire dalle 20.45, con Amadeus al comando come di consueto affiancato nell’ultima serata di questa edizione da Fiorello.

GLI OSPITI DELLA SERATA FINALE DI SANREMO

Sul palco dell’Ariston salirà Gigliola Cinquetti per celebrare i 60 anni del suo successo ‘Non ho l’età’.

Sul palco anche l’étoile della danza Roberto Bolle (“Stasera salirò sul palco portando un brano iconico della danza del Novecento”) e gli attori Luca Argentero e Claudio Gioè.

I CANTANTI IN GARA IN ORDINE DI USCITA

Renga Nek – Pazzo di te

BigMama – La rabbia non ti basta

Gazzelle – Tutto qui

Dargen D’Amico – Onda alta

Il Volo – Capolavoro

Loredana Bertè – Pazza

Negramaro – Ricominciamo tutto

Mahmood – Tuta gold

Santi Francesi – L’amore in bocca

Diodato – Ti muovi

Fiorella Mannoia – Mariposa

Alessandra Amoroso – Fino a qui

Alfa – Vai!

Irama – Tu no

Ghali – Casa mia

Annalisa – Sinceramente

Angelina Mango – La noia

Geolier – I p’ me, tu p’ te

Emma – Apnea

Il Tre – Fragili

Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita

The Kolors – Un ragazzo, una ragazza

Maninni – Spettacolare

La Sad – Autodistruttivo

Mr. Rain – Due altalene

Fred De Palma – Il cielo non ci vuole

Sangiovanni –Finiscimi

Clara – Diamanti grezzi

Bnkr44 – Finiscimi

Rose Villain – Click boom!