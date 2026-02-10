Edizione n° 5973

10 Febbraio 2026 - ore  09:01

10 Febbraio 2026 - ore  11:41

Manfredonia // Abusi edilizi a Mezzanelle: ingiunzione da 15.912 euro dopo la mancata demolizione

ABUSI EDILIZI Abusi edilizi a Mezzanelle: ingiunzione da 15.912 euro dopo la mancata demolizione

Il Comune di Manfredonia chiude un nuovo passaggio del contenzioso urbanistico con un’ordinanza-ingiunzione di pagamento da 15.912 euro

Abusi edilizi a Mezzanelle: ingiunzione da 15.912 euro dopo la mancata demolizione

Località Mezzanelle - PH SQ

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
10 Febbraio 2026
Manfredonia // Politica //

Cambio di destinazione d’uso, ampliamenti e opere esterne realizzate senza titolo: il Comune di Manfredonia chiude un nuovo passaggio del contenzioso urbanistico con un’ordinanza-ingiunzione di pagamento da 15.912 euro. Il provvedimento, firmato dal dirigente del Settore VI Urbanistica e Sviluppo sostenibile, arriva a seguito della persistente inottemperanza a un ordine di demolizione e del mancato versamento della sanzione amministrativa già irrogata in precedenza.

Nel documento si ricostruisce l’origine della vicenda: una comunicazione di violazione urbanistico-edilizia della Polizia Locale (novembre 2024) contesta la realizzazione di una serie di opere su un immobile in località Mezzanelle.

A febbraio 2025 scatta l’ingiunzione alla demolizione con 90 giorni per ripristinare lo stato dei luoghi. Ma, stando agli atti, la demolizione non viene eseguita nei termini. In estate 2025 viene presentata una SCIA in sanatoria, depositata però oltre la scadenza fissata dall’ordine demolitorio. A settembre 2025 la Polizia Locale accerta che le opere non risultano demolite; segue, a ottobre, il provvedimento di accertamento di inottemperanza e applicazione della sanzione pecuniaria.

Non mancano scritti difensivi e richiesta di audizione: il Comune dà conto della valutazione, ma conclude per il rigetto delle motivazioni, richiamando la persistenza dell’inottemperanza, l’assenza di una sospensiva del TAR e la tardività della SCIA. La quantificazione della sanzione viene ricondotta al Regolamento comunale n. 28/2016: 2.000 euro per l’intervento al piano rialzato in assenza di permesso di costruire e 13.912 euro per la trasformazione del piano interrato, per un totale di 15.912 euro.

Il provvedimento ordina e ingiunge ai soggetti indicati negli allegati (non riportati nel testo pubblico) di pagare entro 30 giorni dalla notifica tramite PagoPA, specificando anche la causale e la necessità di depositare la quietanza all’ufficio “Vigilanza e Abusivismo Edilizio”. Decorso inutilmente il termine, il Comune avverte che procederà alla riscossione coattiva con le maggiorazioni di legge. È inoltre prevista la possibilità di opposizione entro 30 giorni davanti all’autorità giudiziaria competente.

A cura di Michele Solatia.

1 commenti su "Abusi edilizi a Mezzanelle: ingiunzione da 15.912 euro dopo la mancata demolizione"

  1. Sindaco di Mattinata ma nel suo paese le ordinanze di demolizione non ottemperate,quando avviene confisca e demolizione d’ufficio?
    Siete complici lo sapete?

Lascia un commento

