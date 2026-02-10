Accessibilità urbana, confronto tra S.O.L.I.D.E.A. e Comune: “Servono interventi concreti e rapidi”

Foggia, 10 febbraio 2026. Un primo passo verso una città più inclusiva. Mercoledì 4 febbraio una delegazione dell’associazione S.O.L.I.D.E.A. ha incontrato l’amministrazione comunale per avviare un confronto strutturato sulle criticità legate all’accessibilità degli spazi pubblici, da anni compromessa da incuria e progettazioni non conformi alle normative sull’abbattimento delle barriere architettoniche.

Al centro dell’incontro le difficoltà quotidiane vissute da molte cittadine e cittadini con disabilità motorie, che ancora oggi incontrano ostacoli significativi nella partecipazione alla vita sociale e civile della città. Tra i temi affrontati, particolare attenzione è stata riservata alla Sala Rosa, uno degli spazi istituzionali più utilizzati: l’ascensore installato circa vent’anni fa, infatti, presenta limitazioni strutturali che ne impediscono l’uso a numerose persone in sedia a rotelle. L’amministrazione ha manifestato l’intenzione di individuare soluzioni tecniche adeguate per superare definitivamente il problema e rendere lo spazio pienamente fruibile.

Nel corso del confronto sono emerse anche diverse segnalazioni relative allo Slow Park, area realizzata a metà dello scorso decennio ma ritenuta non accessibile. L’ingresso presenta una pendenza eccessiva, mancano percorsi dedicati alle persone con difficoltà motorie e non è presente segnaletica per persone ipovedenti. A queste criticità si aggiungono l’assenza di un maniglione di supporto e il mancato collegamento con la pista ciclabile di via Manfredi, elementi che riducono sensibilmente sicurezza e fruibilità dell’area.

Un ulteriore nodo riguarda la riduzione dei posti auto riservati alle persone con disabilità nei pressi della ASL di piazza della Libertà, zona caratterizzata da un’elevata affluenza di utenti con mobilità ridotta. Una situazione aggravata dalla temporanea interdizione degli stalli riservati nel parcheggio Zuretti, attualmente interessato da lavori. L’associazione ha chiesto un intervento tempestivo per il ripristino di condizioni adeguate di accessibilità.

Criticità diffuse sono state segnalate anche lungo diversi percorsi pedonali cittadini, dove dislivelli, pavimentazioni irregolari e assenza di scivoli rendono difficoltoso, se non impossibile, il transito per le persone con mobilità ridotta. Anche su questo fronte è stata avanzata la richiesta di interventi mirati per garantire sicurezza e continuità.

Nonostante le numerose problematiche emerse, S.O.L.I.D.E.A. ha espresso fiducia nella possibilità di risolvere le criticità in tempi ragionevoli. Negli ultimi mesi, infatti, si registra un cambio di passo nel rifacimento dei marciapiedi, oggi progettati con maggiore attenzione alla fluidità dei percorsi e alle esigenze delle persone con disabilità motorie.

Un segnale positivo che lascia sperare in un miglioramento progressivo e concreto dell’accessibilità urbana. L’obiettivo condiviso resta chiaro: garantire pari opportunità di partecipazione e fruizione degli spazi pubblici, senza discriminazioni, promuovendo una città realmente inclusiva e attenta ai bisogni di tutte e tutti.