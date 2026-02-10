Edizione n° 5973

Assalto a portavalori, un carabiniere ferito in inseguimento 'faccio le maratone'

PORTAVALORI FG Assalto a portavalori, un carabiniere ferito in inseguimento ‘faccio le maratone’

Il figlio Cristiano ha parlato di un gesto che rappresenta "i valori del dovere e dell’appartenenza alla divisa"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Febbraio 2026
Cronaca // Foggia //

LECCE – Ha inseguito uno dei rapinatori a piedi, nelle campagne del Salento, contando solo sulle proprie forze e sull’addestramento maturato in anni di servizio. È così che il brigadiere Donato Russo, 56 anni, carabiniere in forza alla sezione operativa della compagnia di Campi Salentina, è riuscito a bloccare uno dei componenti del commando responsabile dell’assalto al portavalori avvenuto lungo la superstrada Brindisi-Lecce.

Secondo quanto ricostruito, dopo la fuga dei malviventi il militare non ha esitato a lanciarsi all’inseguimento di uno di loro, che aveva tentato di far perdere le proprie tracce a piedi tra i campi di Squinzano. L’inseguimento, durato oltre un chilometro e mezzo, si è concluso con una colluttazione violenta durante la quale il brigadiere ha riportato la frattura di una costola, una sospetta lesione a una spalla e diverse escoriazioni al volto, in particolare al labbro, a causa dei pugni ricevuti.

Attualmente Russo è ricoverato nel reparto di Ortopedia dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove le sue condizioni sono giudicate stabili. Dal letto d’ospedale ha raccontato di aver agito d’istinto: «In quei momenti non pensi a nulla, se non a fermarlo e consegnarlo alla giustizia. Solo dopo, a mente fredda, realizzi cosa sarebbe potuto accadere».

Accanto a lui, in ospedale, i colleghi dell’Arma e la famiglia. Il figlio Cristiano ha parlato di un gesto che rappresenta «i valori del dovere e dell’appartenenza alla divisa», sottolineando come il padre abbia messo il servizio allo Stato davanti a tutto, anche alla famiglia.

Sul fronte investigativo, le Procure di Lecce e Brindisi lavorano in stretto coordinamento. Gli inquirenti stanno analizzando le auto sequestrate, i numerosi filmati amatoriali realizzati dagli automobilisti durante l’assalto e ogni altro elemento utile a ricostruire l’azione criminale. Le indagini si estendono anche nel Foggiano, area di provenienza dei due arrestati, dove sono in corso controlli e perquisizioni.

I due componenti del commando fermati si trovano attualmente in carcere. L’operazione conferma, ancora una volta, il ruolo decisivo delle forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità organizzata e l’alto prezzo umano che spesso il servizio comporta.



