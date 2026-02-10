Qui siamo nel cuore del Gargano e della rete Natura 2000. La Provincia conclude lo screening di Valutazione di incidenza su un progetto di utilizzazione/miglioramento forestale in agro di Vico del Gargano, località Montedazzo–Gadescia–Cugnetto di Starne, per una superficie complessiva di 18,28 ettari.

L’atto riguarda aree interne a siti di massimo pregio: ZSC “Foresta Umbra” (IT9110004) e ZPS “Promontorio del Gargano” (IT9110039), oltre al perimetro del Parco (zona 1). E la conclusione è netta: sulla base dell’istruttoria tecnico-amministrativa e dei contributi acquisiti, gli interventi non determinano incidenze negative significative sui siti e quindi il progetto viene non assoggettato alla procedura di valutazione appropriata, fermo restando il rispetto delle prescrizioni dell’Ente Parco. C’è un passaggio che merita evidenza: nel parere specialistico richiamato si segnala che gli interventi sono considerati anche “emergenziali” per il rischio connesso alla vulnerabilità ai furti di legna, e che il miglioramento forestale richiede un percorso di gestione che non si esaurisce con i lavori progettati.

Inoltre, nel pacchetto prescrittivo richiamato compaiono misure concrete di tutela: niente tagli su piante con nidi/dormitori di specie di interesse comunitario, divieti di danneggiamento di nidi e ricoveri, attenzione a emissioni sonore/luminose e salvaguardia degli elementi naturali del paesaggio agrario a valenza ecologica.

A cura di Michele Solatia.