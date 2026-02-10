Edizione n° 5972

BALLON D'ESSAI

10 Febbraio 2026 - ore  09:01

CALEMBOUR

10 Febbraio 2026 - ore  11:41

Boschi nel Gargano, "no VIncA appropriata" ma con prescrizioni (18,28 ettari)

BOSCHI GARGANO Boschi nel Gargano, “no VIncA appropriata” ma con prescrizioni (18,28 ettari)

La Provincia conclude lo screening di Valutazione di incidenza su un progetto di utilizzazione/miglioramento forestale in agro di Vico del Gargano

Boschi nel Gargano, “no VIncA appropriata” ma con prescrizioni (18,28 ettari)

Vico del Gargano - Immagine d'archivio

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
10 Febbraio 2026
Gargano // Manfredonia //

Qui siamo nel cuore del Gargano e della rete Natura 2000. La Provincia conclude lo screening di Valutazione di incidenza su un progetto di utilizzazione/miglioramento forestale in agro di Vico del Gargano, località Montedazzo–Gadescia–Cugnetto di Starne, per una superficie complessiva di 18,28 ettari.

L’atto riguarda aree interne a siti di massimo pregio: ZSC “Foresta Umbra” (IT9110004) e ZPS “Promontorio del Gargano” (IT9110039), oltre al perimetro del Parco (zona 1). E la conclusione è netta: sulla base dell’istruttoria tecnico-amministrativa e dei contributi acquisiti, gli interventi non determinano incidenze negative significative sui siti e quindi il progetto viene non assoggettato alla procedura di valutazione appropriata, fermo restando il rispetto delle prescrizioni dell’Ente Parco. C’è un passaggio che merita evidenza: nel parere specialistico richiamato si segnala che gli interventi sono considerati anche “emergenziali” per il rischio connesso alla vulnerabilità ai furti di legna, e che il miglioramento forestale richiede un percorso di gestione che non si esaurisce con i lavori progettati.

Inoltre, nel pacchetto prescrittivo richiamato compaiono misure concrete di tutela: niente tagli su piante con nidi/dormitori di specie di interesse comunitario, divieti di danneggiamento di nidi e ricoveri, attenzione a emissioni sonore/luminose e salvaguardia degli elementi naturali del paesaggio agrario a valenza ecologica.

A cura di Michele Solatia.

Lascia un commento

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

LASCIA UN COMMENTO