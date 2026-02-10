Edizione n° 5973

Home // Cronaca // Calcio Foggia 1920, closing completato: il club passa ufficialmente a Casillo e De Vitto

CLOSING FOGGIA Calcio Foggia 1920, closing completato: il club passa ufficialmente a Casillo e De Vitto

Le firme sono state apposte davanti al notaio Fabrizio Pascucci, nello stesso studio che, tre settimane fa, fu teatro di una lunga e tesa attesa da parte di tifosi e giornalisti

Foggia, al via l’era Casillo–De Vitto: “Un progetto condiviso, niente nostalgia ma programmazione”

Foggia, al via l’era Casillo–De Vitto - ph maizzi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Febbraio 2026
Cronaca // Foggia //

È arrivata la fumata bianca: il Calcio Foggia 1920 è ufficialmente di Gennaro Casillo e Giuseppe De Vitto. Nella serata di oggi è stato perfezionato il closing che sancisce il definitivo passaggio di proprietà del club rossonero, a distanza di appena 24 ore dall’annuncio dell’imminente conclusione dell’operazione.

Le firme sono state apposte davanti al notaio Fabrizio Pascucci, nello stesso studio che, tre settimane fa, fu teatro di una lunga e tesa attesa da parte di tifosi e giornalisti, assiepati per ore in strada nella speranza dell’annuncio decisivo. Un’attesa che oggi trova finalmente il suo epilogo.

Solo nella giornata di ieri, in occasione della presentazione del nuovo allenatore Vincenzo Cangelosi, Casillo aveva comunicato l’arrivo del nullaosta da parte del Tribunale, ultimo passaggio necessario per chiudere l’operazione. Oggi, con la firma definitiva, il percorso può dirsi ufficialmente concluso.

Nei prossimi giorni è attesa l’ufficialità formale da parte del club, insieme alla definizione del nuovo organigramma societario. Salvo sorprese, Gennaro Casillo assumerà la carica di presidente, mentre Giuseppe De Vitto sarà il vicepresidente. Lo riporta foggiatoday.it.

 

