Home // Foggia // Campo scuola CONI: conferma e integrazione di atti su impianto indoor atletica

CAMPO CONI Campo scuola CONI: conferma e integrazione di atti su impianto indoor atletica

Nuovo passaggio amministrativo sul cantiere PNRR dedicato all’atletica: impianto indoor e recupero dell’outdoor al Campo Scuola CONI “N. Mondelli – L. Colella”

Campo scuola CONI: conferma e integrazione di atti su impianto indoor atletica

Campo Scuola CONI - Immagine d'archivio

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
10 Febbraio 2026
Foggia // Politica //

Nuovo passaggio amministrativo sul cantiere PNRR dedicato all’atletica: impianto indoor e recupero dell’outdoor al Campo Scuola CONI “N. Mondelli – L. Colella”. L’atto richiama e consolida il quadro precedente: viene infatti disposta la conferma di una determinazione del 2023 e, “per gli effetti”, l’integrazione di un altro provvedimento antecedente, mantenendo saldo il perimetro amministrativo del progetto.

Il riferimento tecnico-amministrativo dell’intervento resta identificato da CUP B75B22000200006 e CIG 95702514F6, indicatori chiave per seguire procedura e tracciabilità.

Nel corpo dell’atto si ricostruisce anche la catena degli incarichi e delle responsabilità: tra i passaggi citati compare l’affidamento dei servizi tecnici di direzione lavori e sicurezza (con CUP e CIG dedicati ai servizi tecnici) e l’individuazione del RUP. Il nodo “giornalistico” qui non è solo l’ennesima determina: è la messa in sicurezza degli atti, cioè la volontà di evitare buchi procedurali mentre i cronoprogrammi PNRR corrono. Da segnalare, infatti, che l’atto esplicita l’invio delle comunicazioni agli uffici competenti e all’operatore economico, a presidio della catena di trasparenza e notifiche.

A cura di Giovanna Tambo.

