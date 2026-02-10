Nuovo passaggio amministrativo sul cantiere PNRR dedicato all’atletica: impianto indoor e recupero dell’outdoor al Campo Scuola CONI “N. Mondelli – L. Colella”. L’atto richiama e consolida il quadro precedente: viene infatti disposta la conferma di una determinazione del 2023 e, “per gli effetti”, l’integrazione di un altro provvedimento antecedente, mantenendo saldo il perimetro amministrativo del progetto.

Il riferimento tecnico-amministrativo dell’intervento resta identificato da CUP B75B22000200006 e CIG 95702514F6, indicatori chiave per seguire procedura e tracciabilità.

Nel corpo dell’atto si ricostruisce anche la catena degli incarichi e delle responsabilità: tra i passaggi citati compare l’affidamento dei servizi tecnici di direzione lavori e sicurezza (con CUP e CIG dedicati ai servizi tecnici) e l’individuazione del RUP. Il nodo “giornalistico” qui non è solo l’ennesima determina: è la messa in sicurezza degli atti, cioè la volontà di evitare buchi procedurali mentre i cronoprogrammi PNRR corrono. Da segnalare, infatti, che l’atto esplicita l’invio delle comunicazioni agli uffici competenti e all’operatore economico, a presidio della catena di trasparenza e notifiche.

A cura di Giovanna Tambo.