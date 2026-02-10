Canone Unico Patrimoniale, nuove regole a Foggia: più agevolazioni e procedure semplificate

FOGGIA – Cambiano le regole per l’occupazione temporanea di suolo pubblico nel capoluogo dauno. Il Consiglio comunale di Foggia ha approvato nuove procedure e agevolazioni relative al Canone Unico Patrimoniale, introducendo importanti semplificazioni a favore degli Enti del Terzo Settore, degli enti religiosi e dei partiti politici.

Le modifiche al Regolamento comunale – adottate con deliberazione consiliare n. 141 del 30 luglio 2025 – intervengono sulla disciplina del Canone Unico Patrimoniale, istituito in attuazione della legge nazionale del 2019, con l’obiettivo di rendere più snelle le procedure amministrative e favorire iniziative di carattere sociale, culturale e politico.

Tra le principali novità, l’introduzione di una modalità unica di presentazione delle domande: le richieste di concessione per occupazioni temporanee di suolo pubblico dovranno essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo dell’Ufficio Occupazione Suolo Pubblico del Comune di Foggia. Le istanze dovranno pervenire almeno venti giorni prima dell’evento e dovranno essere corredate dalla modulistica prevista dal Regolamento.

L’amministrazione comunale garantisce tempi certi: l’autorizzazione sarà rilasciata entro dieci giorni dalla presentazione della domanda, compatibilmente con le esigenze di viabilità e sicurezza pubblica.

Sul fronte economico, il nuovo Regolamento prevede esenzioni e riduzioni significative. In particolare, sono totalmente esentate dal pagamento del Canone le occupazioni legate a manifestazioni organizzate da enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS e da partiti politici riconosciuti dalla normativa nazionale, a condizione che non vi siano finalità lucrative, sponsorizzazioni commerciali e che l’accesso sia gratuito per il pubblico. Per eventi culturali e sportivi, invece, è prevista una riduzione dell’80% della tariffa ordinaria.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore a partire dal 16 febbraio 2026. La modulistica aggiornata è già disponibile sul sito istituzionale del Comune di Foggia.