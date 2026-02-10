Carnival Tour arriva nei laboratori delle associazioni: un viaggio tra la creatività e la magia del Carnevale sipontino

La trasmissione Carnival Tour, targata StatoQuotidiano e diretta da Vincenzo Moccia, continua il suo viaggio nella città: dopo aver attraversato le scuole, approda ora nelle associazioni che quest’anno daranno vita ai gruppi più fantasiosi della 72ª Sfilata del Carnevale di Manfredonia.

Ad accompagnare questo percorso ci sono le voci e gli sguardi, le riprese e le foto di Stefania Consiglia Troiano, Daniele Catalano e Antonio Troiano, che raccontano l’anima di un Carnevale fatto di mani che lavorano, idee che prendono forma e comunità che si stringono.

Nei laboratori si respira un’atmosfera che avvolge tutti i sensi: il profumo della colla calda che si mescola all’odore della carta bagnata, il ronzio costante delle macchine da cucire, le porporine che volano nell’aria e si posano ovunque come piccole stelle, il polistirolo che scricchiola mentre prende forma, la cartapesta che si modella sotto mani pazienti e appassionate.

È un mondo vibrante, fatto di colori che esplodono, risate che rimbalzano tra i tavoli, idee che si accendono all’improvviso.

E sopra ogni cosa, domina quella fantasia indomabile che da sempre rende unico e inconfondibile il Carnevale sipontino. Quest’anno la partecipazione è straordinaria: ragazzi e meno giovani lavorano fianco a fianco, mescolando energie, esperienze e storie diverse, uniti dallo stesso slancio. Nei loro gesti c’è entusiasmo, nelle loro voci c’è complicità, e in ogni dettaglio che prendono in mano c’è la volontà di portare nelle strade non solo costumi e carri, ma un’ondata di gioia condivisa, identità ritrovata e un senso di appartenenza capace di superare ogni barriera. È questo spirito, autentico e contagioso, che rende il Carnevale di Manfredonia un’esperienza che si vive prima ancora che si guardi.

Sette Associazioni, sette realtà che daranno forma ai gruppi mascherati e insieme alle scuole di Manfredonia, saranno il cuore pulsante del Carnevale Dauno:

1 ARS Manfredonia, Delfino, Angeli 2021, Universo Manfredonia, Manfredonia Autismo, Officina del Sorriso, Casa Speranza, Casa per la Vita, Coop. Santa Chiara, Centro Diurno Alda Merini, Associazione Psyché;“Ze Peppe ‘n priatorje”

2 ASD Lala “Kung Fu Panda –Benvenuti nella valle della pace”

3 Coltiviamo l’Amicizia – “La Bella e la Bestia – Until the last petal”

4 La Fenice APS –“Manfredonjeuaste e aggiuste: resto, quindi sogno!”

5 Il Faro – “New York”

6 Maschere e Sogni – Associazione Culturale – “Assi nella manica”

7 Sport Born–“Il Lavoro che vorrei –A fatjche vuless”

È emozionante vedere come, in un’epoca dominata dalla realtà virtuale e dal metaverso, il Carnevale riesca ancora a creare alleanze reali, nuove amicizie, collaborazioni spontanee e un entusiasmo contagioso che unisce tutta la città.

E allora non ci resta che lasciarci travolgere dal motto che risuona nelle nostre interviste: «Il 15, il 17 e il 21 febbraio… tutti al Carnevale di Manfredonia!».

Noi ci saremo…e tu?

FOTOGALLERY DANIELE CATALANO