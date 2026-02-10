Altro atto “di sistema”: la Provincia richiama il grande intervento PNRR della Ciclovia Turistica Nazionale Adriatica (asse Lesina–Manfredonia), con CUP F51B22000980001, progetto definitivo già approvato in passato e inquadrato in un importo complessivo rilevante.

Il cuore dell’atto è la gestione delle modifiche in corso d’opera: vengono richiamati gli ordini di servizio 1-7 e la trasmissione della documentazione tecnica alla Regione, con integrazioni successive.

La motivazione “istituzionale” è esplicita e ha sapore da conto alla rovescia: le modifiche non devono far saltare i parametri del finanziamento e soprattutto la deadline PNRR. L’atto ricorda infatti la scadenza: completare i km previsti entro il 30 giugno 2026, pena decadenza.

Il messaggio da riportare al lettore è chiaro: la partita non è solo costruire una ciclovia, ma farlo senza perdere il treno dei target e senza aprire nuovi fronti autorizzativi (l’atto sottolinea che la natura delle modifiche non comporta acquisizione di ulteriori pareri in quanto non incide sui vincoli).

A cura di Michele Solatia.