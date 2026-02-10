Crans-Montana, la lettera di Mélanie dopo il rogo del Constellation: «Da quella notte non vivo più, sopravvivo»

Cittadina francese residente in Vallese, Mélanie è ancora ricoverata per le ustioni riportate nell’incendio del 1° gennaio. Nella lettera aperta denuncia le conseguenze fisiche e psicologiche della tragedia e chiede che non si spenga l’attenzione sulle responsabilità.

«Sono la donna che si è lanciata dalla ringhiera». Mélanie rompe il silenzio e affida a Facebook una lunga lettera aperta sulla tragedia del 1° gennaio a Crans-Montana, quando il rogo del Constellation ha costretto decine di persone a una fuga disperata. È lei la ragazza ripresa nei video diventati virali, mentre scavalca e si getta per sfuggire alle fiamme: «Non per coraggio — scrive — ma perché in quel momento il fuoco era più forte della mia paura».

La donna, cittadina francese ma residente in Vallese, è ancora ricoverata in ospedale per le ustioni riportate. Nel testo racconta senza filtri la quotidianità di chi è sopravvissuto ma paga un prezzo altissimo: «Restare avrebbe significato morire. Ho saltato per salvarmi la vita. Da quel giorno non vivo più. Sopravvivo».

«Il mio corpo è un campo di battaglia»

Mélanie parla di ustioni su una porzione ampia del corpo — «quasi il 40%» — e di un dolore che non concede tregua raccontando medicazioni e cure ripetute: «Ogni due giorni è una prova. Il dolore non scompare, si insedia e ti consuma».

Ma la ferita, scrive, non è solo fisica: «Il mio viso non sarà più lo stesso. Quello che riconoscevo allo specchio non esiste più». Una perdita “intima” che, aggiunge, è difficile spiegare a chi non l’ha vissuta.

Cure lontano da casa e dalla figlia

Nel racconto ricostruisce anche il percorso medico: presa in carico prima a Zurigo, è stata poi trasferita a Nantes, dove svolge gran parte delle terapie. Una distanza che pesa soprattutto per la separazione dalla figlia: «Sono lontana dalla mia vita. E soprattutto lontano da mia figlia, che non posso abbracciare quando il dolore diventa insopportabile».

«Dov’è la giustizia?»

Mélanie insiste su un punto: non sta “guarendo” davvero, ma «mi sto trasformando mio malgrado». Il corpo — e la mente — porteranno il segno di quella notte, mentre fuori tutto continua come prima. Da qui le domande: «Dov’è la giustizia quando la vittima porta per tutta la vita segni visibili e invisibili e le responsabilità restano vaghe?».

Non è, precisa, un appello alla vendetta: «Scrivo perché il silenzio è una seconda bruciatura. Perché dietro ogni fatto di cronaca ci sono corpi mutilati, identità sconvolte, madri separate dai propri figli». E chiude ribadendo la sua identità: «Sono viva, ma vivo in un corpo e con un volto che non saranno mai più gli stessi». Lo riporta leggo.it.