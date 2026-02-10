Edizione n° 5973

BALLON D'ESSAI

10 Febbraio 2026 - ore  09:01

10 Febbraio 2026 - ore  11:41

Evacuazione sanitaria da Gaza: pazienti trasferiti al Policlinico di Bari, attivato il sistema regionale di Protezione Civile

GAZA BARI Evacuazione sanitaria da Gaza: pazienti trasferiti al Policlinico di Bari, attivato il sistema regionale di Protezione Civile

L’operazione, avviata nella notte, rientra nelle attività di evacuazione sanitaria internazionale (MEDEVAC) coordinate a livello nazionale

Policlinico di Bari, 'non c'è carenza sangue, notizie false'

Policlinico di Bari ph ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Febbraio 2026
Bari // Cronaca //

BARI – La Regione Puglia ha attivato il proprio sistema di Protezione Civile per consentire il trasferimento in sicurezza di circa quindici persone provenienti dalla Striscia di Gaza, tra cui tre pazienti – alcuni dei quali bambini – bisognosi di cure specialistiche non disponibili nei territori colpiti dal conflitto.

L’operazione, avviata nella notte, rientra nelle attività di evacuazione sanitaria internazionale (MEDEVAC) coordinate a livello nazionale. I pazienti sono giunti in Italia presso l’aeroporto militare di Pratica di Mare e successivamente trasferiti in Puglia, fino all’arrivo al Policlinico di Bari nella mattinata odierna.

Il coordinamento sanitario è stato garantito dalla CROSS – Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario – in costante collegamento con le strutture regionali e nazionali impegnate nella gestione dell’emergenza. La Protezione Civile pugliese, insieme alla rete sanitaria regionale, alla Prefettura di Bari e al volontariato, ha fornito il necessario supporto logistico, occupandosi anche degli aspetti organizzativi ed economici dell’operazione.

«Si tratta di un momento concreto di umanità e cooperazione istituzionale – ha dichiarato l’ingegnera Barbara Valenzano –. La Puglia si conferma terra di accoglienza, mettendo a disposizione competenze, strutture e organizzazione per consentire a persone particolarmente fragili, tra cui bambini, di ricevere le cure di cui hanno urgente bisogno».

Le attività di accoglienza e presa in carico sanitaria proseguiranno nelle prossime ore in stretto coordinamento con le autorità nazionali, la rete ospedaliera regionale e le organizzazioni di volontariato coinvolte nell’emergenza umanitaria.

LASCIA UN COMMENTO