Foggia celebra il Giorno del Ricordo: commemorate le vittime delle Foibe e dell’esodo giuliano-dalmata

Si è svolta questa mattina, martedì 10 febbraio 2026, in piazza Martiri di Trieste a Foggia, la cerimonia commemorativa in occasione del Giorno del Ricordo, ricorrenza dedicata alla memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo istriano, fiumano, giuliano e dalmata.

La manifestazione, particolarmente sentita e partecipata, ha rappresentato un momento di raccoglimento e riflessione collettiva, volto a mantenere viva la memoria di una delle pagine più dolorose della storia del Novecento italiano. Alle ore 10, davanti al monumento dedicato ai Martiri di Trieste, si è svolta la deposizione della corona di fiori, gesto simbolico per onorare le vittime e ricordare le sofferenze delle popolazioni coinvolte.

Alla cerimonia hanno preso parte la sindaca Maria Aida Episcopo e il prefetto di Foggia Paolo Giovanni Grieco, che hanno sostato in raccoglimento davanti al monumento insieme alle autorità civili, militari e religiose presenti. Tra queste, don Daniele D’Ecclesia, parroco della Cattedrale di Foggia, la vicesindaca Lucia Aprile, gli assessori comunali Giuseppe Galasso e Daniela Patano, il comandante della Polizia Locale Vincenzo Manzo, oltre a rappresentanze istituzionali e associative del territorio.

L’iniziativa si inserisce nel calendario delle celebrazioni nazionali istituite per conservare e trasmettere alle nuove generazioni la memoria delle tragedie che segnarono il confine orientale italiano nel secondo dopoguerra, sottolineando l’importanza del ricordo come strumento di consapevolezza storica e di promozione dei valori di pace, dialogo e convivenza tra i popoli.