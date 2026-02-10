Edizione n° 5973

CALEMBOUR

Foggia, società nuova risultati vecchi: ora è vera crisi. Picerno espugna lo ZAC

DISASTRO ROSSONERO Foggia, società nuova risultati vecchi: ora è vera crisi. Picerno espugna lo ZAC

Quarto passo falso consecutivo e quinta battuta d’arresto nelle ultime sei gare

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Febbraio 2026
Cronaca // Foggia //

Lo “Zaccheria” fischia, contesta e chiede una reazione che non arriva. Il Foggia incassa un’altra sconfitta pesante nello scontro diretto per la salvezza e vede allungarsi una striscia che fa paura: quarto passo falso consecutivo e quinta battuta d’arresto nelle ultime sei gare.

La prima di Cangelosi in panchina, da allenatore principale, finisce con un verdetto amaro: il Picerno vince 2-1 in rimonta e lascia i rossoneri impantanati, con la sensazione di una squadra che, una volta sotto, non riesce nemmeno a provarci davvero.

Il primo vero scossone arriva al 17’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Brosco — all’esordio in maglia rossonera — trova il guizzo giusto e sblocca il match. Neanche un minuto dopo il Picerno pareggia. Guadagni si coordina alla perfezione con una rovesciata spettacolare, battendo Perucchini. all’11’ il Picerno affonda ancora, Pugliese trova il corridoio, supera l’uomo e scarica in rete il pallone dell’1-2.

Nel finale è ancora Brosco, il migliore per autorità e presenza, a sfiorare il gol.

Poi la contestazione scende dagli spalti: c’è chi invita la squadra ad “andare a lavorare”, chi chiede vergogna e rispetto della maglia.

