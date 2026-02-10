Consiglio comunale e commissioni: per i mesi di novembre e dicembre 2025 il Comune di Manfredonia ha disposto la liquidazione dei gettoni di presenza ai consiglieri comunali, per una spesa complessiva pari a 14.034,68 euro. È quanto stabilisce una determinazione del Settore di Staff I – Segreteria generale, firmata dal vice segretario generale Matteo Ognissanti.

Il provvedimento ricostruisce il quadro normativo che disciplina indennità e gettoni per gli amministratori locali: dal decreto ministeriale del 2000 alle modifiche introdotte dal dl 78/2010, fino ai richiami al TUEL. Un punto centrale viene ribadito: i gettoni sono dovuti solo in caso di effettiva partecipazione, e l’ammontare mensile percepito da ciascun consigliere non può superare un quarto dell’indennità massima prevista per il sindaco.

A Manfredonia, inoltre, esiste una cornice deliberativa specifica: una delibera del 2003 fissa il gettone in 55,77 euro per la presenza alle sedute di Consiglio e commissioni permanenti. Ma il testo richiama anche un elemento politico-finanziario che incide direttamente: il Piano di riequilibrio finanziario e la successiva deliberazione del 2022 che, per contenere la spesa, ha fissato un tetto annuo massimo percepibile da ciascun consigliere a 7.380 euro, inferiore al limite teorico di legge.

C’è poi la regola “di casa”: il regolamento del Consiglio comunale prevede il diritto al gettone solo se il consigliere partecipa ai lavori per un tempo non inferiore alla metà della durata di ciascuna seduta. E viene richiamata anche l’interpretazione ministeriale che esclude i gettoni in caso di sedute “deserte”.

Nel dispositivo, l’atto dispone la liquidazione di 14.034,68 euro, imputandola a due capitoli del bilancio 2025: 12.935,19 euro sul capitolo relativo alle indennità di presenza e 1.099,49 euro sul capitolo IRAP. La determinazione precisa che gli importi liquidati per ciascun consigliere restano entro i limiti mensili e annui previsti, e che la spesa è compatibile con gli stanziamenti.

Al netto della tecnicalità, il provvedimento mette a fuoco un equilibrio delicato: garantire la corresponsione delle indennità previste dall’ordinamento senza scardinare i vincoli di contenimento imposti dal riequilibrio. In altre parole: riconoscere il costo della rappresentanza, ma con una griglia di regole che lega la spesa alla partecipazione effettiva e ai limiti di bilancio.

A cura di Michele Solatia.