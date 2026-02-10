Edizione n° 5972

Home // Focus // Juventus, Ottolini sul futuro di Vlahović: “Non è un discorso totalmente chiuso”

JUVENTUS VLAHOVIC Juventus, Ottolini sul futuro di Vlahović: “Non è un discorso totalmente chiuso”

Il direttore sportivo della Juventus, Ottolini, si è espresso sul rinnovo di Dusan Vlahović, sottolineando che la trattativa non è del tutto chiusa

Juventus, Ottolini sul futuro di Vlahović: “Non è un discorso totalmente chiuso”

Dusan Vlahovic - Fonte Immagine: 90min.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Febbraio 2026
Il direttore sportivo della Juventus, Ottolini, si è espresso sul rinnovo di Dusan Vlahović, sottolineando che la trattativa non è del tutto chiusa.

La squadra, guidata da Luciano Spalletti dal mese di ottobre, ha collezionato 13 vittorie, 6 pareggi e tre sconfitte contro Napoli, Cagliari e Atalanta. Sul lavoro dell’allenatore, Ottolini ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport: “Siamo estremamente contenti del lavoro che sta facendo assieme al suo staff. Si vede anche da fuori quanto la squadra e i singoli calciatori siano migliorati. Abbiamo tante partite importanti, ma siamo convinti che si andrà avanti”.

Riguardo a Yildiz, fresco di rinnovo, il ds ha commentato: “Vederlo crescere fino a questo livello in prima squadra è qualcosa che capita poche volte. La soddisfazione è ancora maggiore. I giocatori forti li vogliamo tenere”.

Infine, sul comportamento di Vlahović, autore di un’esultanza al gol di Kalulu nonostante il contratto in scadenza: “È stata una delle considerazioni che abbiamo fatto. Vlahović tra qualche settimana tornerà a disposizione. Non è un discorso totalmente chiuso”.

Lo riporta gianlucadimarzio.com.

LASCIA UN COMMENTO