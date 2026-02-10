Edizione n° 5973

Liste d'attesa al Riuniti, accordo con i sindacati: "Ok al maxi piano, ma servono nuove assunzioni"

RIUNITI LISTE D'ATTESA Liste d’attesa al Riuniti, accordo con i sindacati: “Ok al maxi piano, ma servono nuove assunzioni”

Il Commissario ha presentato nel dettaglio la strategia pensata per recuperare oltre 18mila prestazioni sul territorio foggiano

Policlinico di Foggia - Immagine d'archivio

AUTORE:
Michele Solatia
10 Febbraio 2026
10 Febbraio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Una “fumata bianca” che, almeno nelle intenzioni, dovrebbe trasformarsi rapidamente in risultati misurabili: meno attese per visite ed esami, più ore di attività ambulatoriale e – soprattutto – un rafforzamento degli organici per evitare che l’ennesima accelerazione si regga sulle spalle di personale già sotto pressione. È questo l’esito dell’incontro tenutosi questa mattina tra il Commissario Straordinario del Policlinico Riuniti, Giuseppe Pasqualone, e le segreterie provinciali di FIALS, Nursind e Nursing Up.

Al centro del confronto, il maxi piano regionale per il recupero delle prestazioni sanitarie e la sua sostenibilità concreta dentro reparti e servizi. I sindacati – con Achille Capozzi (FIALS), Giuseppe Giampietro (Nursind) e Giuseppe Biccarino (Nursing Up) – parlano di un faccia a faccia “positivo”, non solo per la chiarezza del quadro illustrato, ma per la convergenza su un punto ritenuto decisivo: senza nuove assunzioni, qualunque cronoprogramma rischia di diventare un boomerang. 

Il piano: 18mila prestazioni da recuperare tra recall e aperture extra

Il Commissario ha presentato nel dettaglio la strategia pensata per recuperare oltre 18mila prestazioni sul territorio foggiano: un numero che dà la misura dell’arretrato da smaltire e dell’urgenza di riorganizzare l’offerta. Nel pacchetto rientrano attività di “recall” (richiamo dei pazienti), aperture serali e l’estensione delle attività anche nelle giornate festive, con l’obiettivo di aumentare la capacità di risposta del sistema senza lasciare scoperti i bisogni più immediati.

La posta in gioco è duplice: da un lato dare risposte a cittadini che attendono una visita o un esame; dall’altro evitare che il recupero delle liste d’attesa si traduca in un ulteriore carico di straordinari su chi già garantisce la tenuta quotidiana dei servizi.

“Bene il progetto, ma non può reggersi solo sullo straordinario”

È qui che si innesta la posizione delle organizzazioni sindacali. “Siamo rimasti soddisfatti dalla qualità del piano illustrato dal Commissario”, sottolineano i segretari, indicando però come “risultato più importante” l’intesa sulla necessità di rinforzare immediatamente le piante organiche. Il punto, spiegano, è di buon senso prima ancora che sindacale: un piano “di tale portata” non può poggiare soltanto sullo straordinario del personale attuale, definito “già ampiamente sotto pressione”.

Dal confronto è arrivato un impegno formale a procedere “al più presto” con nuove assunzioni per garantire efficienza nelle prestazioni e tutela della salute dei lavoratori. I profili indicati come essenziali sono quattro: infermieri, operatori socio-sanitari (OSS), tecnici di radiologia e tecnici di laboratorio. Figure chiave – evidenziano le sigle – per sostenere l’estensione della funzionalità giornaliera degli ambulatori fino a 12 ore e le sedute operatorie aggiuntive previste dal cronoprogramma regionale.

Nel comunicato unitario, i sindacati ringraziano Pasqualone per la disponibilità e per aver recepito le istanze portate al tavolo. Ma la chiusura è anche un avvertimento: l’obiettivo non è accumulare buone intenzioni, bensì “passare dalle parole ai fatti”, con procedure rapide e verificabili. “Monitoreremo con attenzione affinché le procedure di assunzione siano rapide”, ribadiscono, perché solo così il piano sperimentale potrà partire “con le giuste basi”.

Ora la partita si sposta dai tavoli alle corsie e agli uffici: tempi di reclutamento, atti amministrativi, organizzazione dei turni e capacità di sostenere aperture prolungate. La “fumata bianca” c’è stata. Il vero banco di prova, come sempre, sarà la rapidità con cui diventerà una risposta concreta per chi aspetta e per chi, ogni giorno, manda avanti la sanità sul campo.

