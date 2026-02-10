L'Università di Foggia e ARCoPu presentano "Incontri Musicali 2026": la musica come ponte tra culture e saperi

Foggia, 10 febbraio 2026. Trasformare l’Ateneo in un ecosistema culturale dove la musica diventa strumento di dialogo interculturale. È questo l’obiettivo di “Incontri Musicali 2026”, la nuova stagione concertistica nata dalla sinergia tra l’Università di Foggia e l’ARCoPu (Associazione Regionale Cori Pugliesi), presentata questa mattina, martedì 10 febbraio 2026, presso l’Auditorium “Bruno di Fortunato” di Palazzo Ateneo, nell’ambito di una Conferenza stampa.

La rassegna non si configura come un semplice calendario di eventi, ma come un vero e proprio percorso di formazione multidimensionale. L’iniziativa mira a integrare la didattica accademica con un’esperienza artistica aperta al territorio, promuovendo una visione dell’Università come luogo di partecipazione attiva e inclusiva. Il tema scelto per questa edizione inaugurale, “Armonie globali. Dialoghi e intercultura in musica”, sottolinea la volontà di esplorare il linguaggio universale delle note per superare i confini geografici. I programmi proposti metteranno in relazione la tradizione con la contemporaneità, offrendo spunti di riflessione che abbracciano fasi diverse della cultura musicale.

Incontri Musicali 2026 vuole essere uno spazio di ascolto e riflessione dove la musica non è solo intrattenimento, ma una chiave per interpretare le dinamiche della società globale. Durante l’incontro sono stati svelati i dettagli del cartellone, che vedrà alternarsi artisti di rilievo e formazioni capaci di spaziare tra generi e repertori internazionali. Oltre ai concerti, la stagione prevederà momenti di approfondimento critico che trasformeranno ogni evento in una lezione aperta e partecipata.

Alla conferenza stampa sono intervenuti:

Lorenzo Lo Muzio, Rettore dell’Università di Foggia

Danilo Leone, Delegato del Rettore alla Terza Missione e Comunicazione

Barbara De Serio, Direttrice del Dipartimento di Studi Umanistici

Tiziana Ragno, Coordinatrice del CUTAM – Centro Universitario per la diffusione della cultura, e della pratica teatrale, artistica e musicale

Pierfranco Semeraro, Presidente ARCoPu

Michele Ieluzzi, Componente del Comitato di Coordinamento

Agostino Ruscillo, Componente del Comitato di Coordinamento

Gli eventi si terranno dal 26 febbraio al 4 giugno p.v., al Dipartimento di Studi Umanistici (Aula B | Via Arpi, n. 155), l’ingresso, in programma sempre alle ore 18:00, sarà gratuito con prenotazione obbligatoria.