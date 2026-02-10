Medaglia di bronzo al merito di Marina: l’onorificenza a Luigi Murgo per i soccorsi in Emilia-Romagna

Un riconoscimento che porta il nome di Manfredonia in una pagina di servizio pubblico: con decreto n. 370, il Ministro della Difesa ha concesso la Medaglia di bronzo al merito di Marina a Luigi Murgo, nato a Manfredonia il 25 novembre 1980. L’onorificenza premia un intervento di soccorso durante l’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna nel maggio 2023, in un contesto operativo descritto come estremamente difficile.

Il decreto richiama i riferimenti normativi dell’ordinamento militare e, nella parte motivazionale, ricostruisce l’azione del militare (indicato come capo velivolo di elicottero della Guardia Costiera). Secondo quanto riportato, Murgo è intervenuto “in soccorso alle popolazioni romagnole colpite da disastro alluvione” e, “nonostante le proibitive condizioni meteorologiche”, non ha esitato a decollare per raggiungere le località colpite dalla calamità.

La motivazione sottolinea il carattere determinante dell’azione: l’intervento avrebbe consentito di “trarre in salvo molteplici persone” esposte a grave pericolo. Il testo aggiunge che, in quella circostanza, il militare ha dimostrato “elevatissima professionalità ed esemplare efficienza”, contribuendo – si legge – a elevare il lustro della Marina Militare italiana. La data e il luogo associati all’episodio sono indicati come “Emilia Romagna, 17 maggio 2023”.

In un tempo in cui le emergenze meteo-idrogeologiche chiedono risposte rapide e spesso rischiose, il riconoscimento assume un valore che va oltre la dimensione individuale: racconta la catena del soccorso e la cultura operativa di chi, nelle ore più critiche, si trova a prendere decisioni in condizioni limite.

Per Manfredonia è anche un segnale identitario: un concittadino premiato per un atto di coraggio e competenza al servizio della collettività. Un’onorificenza che, al netto delle formule ufficiali, restituisce il senso più concreto del “merito”: esserci quando serve, anche quando farlo costa fatica e rischio.

A cura di Michele Solatia.